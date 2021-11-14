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البطش يحذر الاحتلال من شن أي هجوم ويؤكد أن صواريخ المقاومة جاهزة للدفاع عن المقدسات

حذّر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش، الاحتلال من شن أي هجوم على قطاع غزة او افتعال أي أزمة جديدة، مؤكدًا بأن "صواريخ المقاومة جاهزة لحماية أبناء شعبنا ومقدساتنا".
رمز الخبر: ۶۰۱۲۳
تأريخ النشر: 13 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وفي كلمة له خلال حفل تأبين نظمته حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة، وسرايا القدس، في الذكرى الثانية لاستشهاد قائد المنطقة الشمالية في السرايا، بهاء أبو العطا "أبو سليم"، وشهداء صيحة الفجر، قال البطش إنَّ "العدو الإسرائيلي ارتكب خطأ استراتيجيًا كبيرًا عندما قرر اغتيال المجاهد الكبير بهاء أبو العطا أبو سليم، ومحاولته اغتيال القائد العام لسرايا القدس أكرم العجوري".

وأشار البطش إلى أن أبي سليم يمثل منارة واسما كبيراً في ساحة العمل المقاومة، ومقبلاً على الثأر لشهداء الحركة الوطنية والإسلامية، قائلاً: "لم يتأخر عن أداء دوره الرسالي والقيادي، ونستذكر هنا أنه عندما اغتال العدو الشهيد أحمد الجعبري أشرف أبو سليم على عملية الثأر له في دك تل أبيب بقرة العدو المقدسة".

وشدّد على أن حركة الجهاد الإسلامي لن تغير من نهجها ودورها في حماية أبناء شعبنا، متابعًا: "اليوم ونحن نؤبن الشهيد العزيز على كل أنصار المقاومة ومحورها الذي قاد كل المعارك".

ولفت البطش إلى أنه بعد اغتيال القائد أبو سليم خرج رفاق دربه بمعركة صيحة الفجر ليؤكدوا أن سيفهم مشرع لتبقى "إسرائيل" مستنزفة وأن تبقى كما وضع معالم العمل الدكتور الشهيد المؤسس فتحي الشقاقي.

وبيَّن أنه في مثل هذا اليوم غطت صواريخ سرايا القدس كل المدن المحتلة، مضيفًا "رغم محاولات العدو لاخماد هذه الصواريخ إلا أنها ستبقى حية تدافع عن أبناء شعبنا".

وتابع البطش: "الحروب التي يشنها الاحتلال لن تنجح في تغيير مسارنا ولن يتم احتواؤنا"، مضيفًا "لن نسمح لأحد أن يأخذ منا سلاح المقاومة أو أن يغير وجهته أو أهدافه وسيبقى موجه نحو نحر العدو".

وجدّد رفض مشاريع التسوية والتصفية والتطبيع مع الاحتلال التي تهدف لدمج كيان الاحتلال في المنطقة.

وختم حديثه "لأسرانا نقول ثقوا بأن وعد المقاومة قائم وأن عهدنا لكم هو عهد التحرير وحريتكم قريبة".

يذكر أن قوات الاحتلال اغتالت في الثاني عشر من نوفمبر/تشرين ثاني عام 2019، قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس وقائد اركان المقاومة في فلسطين، بهاء أبو العطا وزوجته بعد استهداف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بصاروخ من طائرة صغيرة تعرف بـ"كواد كابتر".

 

         

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