بلينكن: قطر ستتولى إدارة مصالح الولايات المتحدة في أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الحكومة القطرية ستعمل كقوة حامية لمصالح الولايات المتحدة في أفغانستان، حيث لم يعد للولايات المتحدة وجود دبلوماسي.

موقع تابناك الإخباري_وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري، محمد بن عبدالرحمن، اليوم الجمعة، قال بلينكن إن قطر ستنشئ قسمًا للمصالح الأمريكية داخل سفارتها في أفغانستان لتقديم خدمات قنصلية معينة ومراقبة حالة وأمن المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في أفغانستان.

وقال بلينكن لوزير الخارجية القطري: "دعني أكرر تعبيري عن امتناني لقيادتكم ودعمكم في أفغانستان، وألفت إلى أن شراكتنا أوسع من ذلك بكثير".

وأضاف أن "شراكتنا مع قطر حتمية في ما يتعلق بقضايا المنطقة"، موضحًا أن هذه الشراكة واسعة وتنعكس على الحوار البنّاء في كثير من القضايا بالمنطقة.

وتابع أن العلاقات مع قطر في توسع، وأن الأحداث في أفغانستان عززت الشراكة بين البلدين، وقال: "أشكر سمو أمير قطر على العطاء".

وذكر بلينكن أن الاستعدادات جارية للاحتفال بالذكرى 30 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مبينا أنها لم تكن يوما أكثر عمقًا مما هي عليه الآن.

وأثناء المؤتمر الصحفي، وقّع الوزيران اتفاقية تتولى بموجبها قطر تمثيل وحماية المصالح الدبلوماسية الأميركية في أفغانستان.