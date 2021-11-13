وقفة احتجاجية في الخليل تضامنًا مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال

مجموعة من أهالي الاسرى المضربين عن الطعام نظّموا تظاهرة في الخليل، ناشدوا خلالها السلطة الفلسطينية بالضغط على الاحتلال من أجل الافراج عن أبنائهم.

موقع تابناك الإخباري _ واصل خمسة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضًا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 121 يومًا.

والأسرى المضربون إلى جانب الفسفوس، هم: علاء الأعرج منذ 97 يومًا، وهشام أبو هواش منذ 88 يومًا، ولؤي الأشقر المضرب منذ 33 يومًا، وعياد الهريمي المضرب عن الطعام منذ 51 يومًا.

وقال أهالي الاسرى خلال تظاهرة في الخليل، إنهم باتوا يخشون على حياة أبنائهم، مناشدين السلطة الفلسطينية بالضغط على الاحتلال من أجل الافراج عن الاسرى المضربين عن الطعام.

وقالوا إن أوضاع الاسرى تزداد صعوبة، مؤكدين انهم سيواصلون الفعاليات حتى الافراج عن الاسرى المضربين عن الطعام .

يذكر أن الأسير مقداد القواسمي أنهى إضرابه الذي استمر 113 يومًا، أمس الخميس، بعد أن تم الاتفاق على الإفراج عنه في شهر شباط المقبل.