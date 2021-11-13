البرهان يؤدي القسم رئيسا لمجلس السيادة الإنتقالي

أدى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان،اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، أمام رئيس القضاء، عبد العزيز فتح الرحمن عابدين.

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك بعد أن أصدر البرهان، قرارا بتعيين مجلس سيادة جديد. وكشف التليفزيون السوداني الرسمي أن المرسوم نصّ على تشكيل مجلس السيادة على النحو التالي: عبدالفتاح البرهان رئيسا، محمد حمدان دقلو، نائبا للرئيس، شمس الدين كباشي، عضوا، ياسر العطا عضوا، إبراهيم جابر عضوا، مالك عقار عضوا، الطاهر أبوبكر حجر عضوا، الهادي إدريس عضوا، رجاء نيكولا عضوا، يوسف جاد كريم عضوا، أبوالقاسم محمد عضوا، عبدالباقي عبدالقادر عضوا، سلمى عبدالجبار عضوا، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأجل المرسوم تعيين ممثل شرق السودان لحين اكتمال المشاورات بشأنه.

كما أدى محمد حمدان دقلو موسي، اليوم القسم نائبا لرئيس مجلس السيادة، ذلك امام رئيس مجلس السيادة الإنتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين.

وبهذا يكون تشكيل مجلس السيادة السوداني الجديد قد ضم نفس أعضاء المكون العسكري وممثلي "حركات الكفاح المسلح" في المجلس الذي تم حله في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما تم تغيير ممثلي المكون المدني عدا عضو المجلس رجاء نيكولا.