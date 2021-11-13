النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۶مشاهدات
‍ پ

البرهان يؤدي القسم رئيسا لمجلس السيادة الإنتقالي

أدى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان،اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، أمام رئيس القضاء، عبد العزيز فتح الرحمن عابدين.
رمز الخبر: ۶۰۱۱۶
تأريخ النشر: 12 November 2021

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك بعد أن أصدر البرهان، قرارا بتعيين مجلس سيادة جديد. وكشف التليفزيون السوداني الرسمي أن المرسوم نصّ على تشكيل مجلس السيادة على النحو التالي: عبدالفتاح البرهان رئيسا، محمد حمدان دقلو، نائبا للرئيس، شمس الدين كباشي، عضوا، ياسر العطا عضوا، إبراهيم جابر عضوا، مالك عقار عضوا، الطاهر أبوبكر حجر عضوا، الهادي إدريس عضوا، رجاء نيكولا عضوا، يوسف جاد كريم عضوا، أبوالقاسم محمد عضوا، عبدالباقي عبدالقادر عضوا، سلمى عبدالجبار عضوا، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأجل المرسوم تعيين ممثل شرق السودان لحين اكتمال المشاورات بشأنه.

كما أدى محمد حمدان دقلو موسي، اليوم القسم نائبا لرئيس مجلس السيادة، ذلك امام رئيس مجلس السيادة الإنتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين.

وبهذا يكون تشكيل مجلس السيادة السوداني الجديد قد ضم نفس أعضاء المكون العسكري وممثلي "حركات الكفاح المسلح" في المجلس الذي تم حله في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما تم تغيير ممثلي المكون المدني عدا عضو المجلس رجاء نيكولا.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
آلاف الجنود يتأهبون على الحدود البيلاروسية استعداداً لقمع مهاجرين محتملين
2000 مهاجر كردي عالقون على الحدود في درجات حرارة شبه متجمدة
باريس تتزين بالأضواء احتفالًا بالذكرى الـ75 لتأسيس اليونيسكو
الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية أمنية من ثمانية محاور في سلسة جبال حمرين بديالى
الخارجية: باريس وموسكو تبحثان الوضع في أفغانستان خلال الاجتماع الوزاري بصيغة "2+2"
يجب التركيز على الإعداد للانتخابات في ليبيا وسنرد على خطوات الناتو والغرب غير الودية
بوتين: ليس لدينا ما نفعله حيال الأزمة بين بيلاروس وبولندا ولا حاجة للتصعيد في البحر الأسود
وزير الخارجية: أمريكا ستدافع عنّا في وجه الصين
تظاهرات "مليونية 13 نوفمبر" في مختلف المناطق رفضًا للحكم العسكري ولقرارات البرهان
منظمة الصحة تحذر من الارتفاع الحاد بإصابات كورونا في أوروبا
الاعتصام المفتوح امام المنطقة الخضراء يتواصل وسط تمسك المتظاهرين بمطالبهم
أردوغان يعلن تحويل المجلس التركي إلى منظمة الدول التركية
رئيس الوزراء: باكستان تفكر في عرض نقل القمح الهندي إلى أفغانستان
شهداء وجرحى في انفجار بمسجد بولاية ننغرهار الأفغانية أثناء صلاة الجمعة
الدفاع: مقاتلات بريطانية تحلق بالقرب من قاذفتين روسيتين استراتيجيتين
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 13-11-2021
"وَيَسْتَبْشِرُونَ".. عمل فني يحاكي قصة شهيد حزب الله
وزير الدفاع العماد علي أيوب يكرم القائد السابق للقوات الإيرانية في سوريا
سرايا القدس للاحتلال: استشهد القائد بهاء أبو العطا لكن رسالته وصلتكم في قلب تل أبيب
اشتية يبحث مع المبعوث النرويجي أجندة اجتماع المانحين في أوسلو
الطبوبي: لا تنازل عن استحقاقاتنا الاجتماعية ولا عن دورنا الاجتماعي
مجندة تؤدي التحية العسكرية أمام وزير الداخلية خلال إستعراض عسكري في الرياض
شرطة العاصمة تضبط عصابة خطيرة للسرقة وتستعيد كمية كبيرة من المسروقات
وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أمام مقر الصليب الاحمر في طرابلس
《 العلاقات اليمنيّة السعوديّة بينَ السيادةِ والوصاية 》 الفترةُ الزمنية ما بين العام : {1974_2014م }
تفكك ذريعة الحرب بداية ونهاية الشرعية المصطنعة في اليمن
مشروع سوري روسي لترميم وتنظيف نبع أفقا في تدمر
البرهان يشكل مجلس سيادة جديدا والمظاهرات تعم بعض المدن احتجاجا
جماهير غفيرة تحيي ذكرى الراحل ياسر عرفات في الخليل
مسيرات حاشدة في بغداد في جمعة "شهداء الغضب"