خطباء الجمعة يجددون رفضهم أي نوع من الهيمنة الخارجية على البلاد

اكد خطباء ُالجمعة رفضَهم ايَ نوعٍ من الهيمنةِ الخارجية او التدخلِ بشؤون لبنان وطالبوا بعدمِ تسييس القضاء.

موقع تابناك الإخباري_على رفض الهيمنة على لبنان من أي جهة كانت أجمعت المواقف في خطب الجمعة ... نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش اكد عدم القبول بوصاية احد او اي طرف على لبنان .

نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب دعا في خطبة الجمعة لترك اللعب بمصير الوطن والتدخل السياسي في القضاء

بدوره شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على ان لبنان وسط معركة عالمية إقليمية بقيادة واشنطن لخنقه وقتل أبنائه، بخلفية سياسية تمرّ أولاً وأخيراً بمصالح تل أبيب.

وطالب الشيخ قبلان بحماية القضاء حتى لا يتحول زواريب وتبعيات وهذا يفترض معالجة قضية انفجار المرفأ وكمين الطيونة وحس وطني كبير بعيدا عن القضاء المسيس.