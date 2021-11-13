النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۶مشاهدات
‍ پ

هاريس: زيارتي إلى فرنسا تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إن زيارتها الحالية لفرنسا تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، كما تعد طريقًا واضحًا للالتزامات والتعهدات طويلة الأمد بين الجانبين.
رمز الخبر: ۶۰۱۱۳
تأريخ النشر: 12 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وخلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، أوضحت هاريس أن هذه الزيارة تعد إعادة تأكيد للتعهدات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بشأن العمل مع شركائها في جميع أرجاء العالم، مشيرةً إلى أنها أجرت محادثات ثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت هاريس أنه يجب على الدول حلفاء وشركاء الولايات المتحدة العمل سويًا من أجل مواجهة التحديات، بالإضافة إلى العمل على استغلال الفرص المتوفرة في الوقت الحالي، وأيضًا على التركيز على ما يجب أن تكون عليه مبادئ وقواعد القرن الحادي والعشرين.

ولفتت إلى أنه تم إجراء عدد من المحادثات مع قادة العالم الآخرين حول عدد من القضايا منها الصحة العالمية التي تعد من أكثر التحديات الملحة التي تواجهها الدول.

وأكدت هاريس أن المحادثات تناولت أيضًا الأمن الإقليمي، حيث إن هناك تحالفا بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا طويل الأمد بالنسبة لهذه القضية، وأيضا الشراكة بين البلدين في مجال الدفاع، موضحةً أن العمل الذي بذله الرئيس الأمريكي جو بايدن وأيضًا الإدارة الأمريكية خلال الأشهر الماضية أدّى إلى استعادة وتقوية العلاقات حول العالم.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
آلاف الجنود يتأهبون على الحدود البيلاروسية استعداداً لقمع مهاجرين محتملين
2000 مهاجر كردي عالقون على الحدود في درجات حرارة شبه متجمدة
باريس تتزين بالأضواء احتفالًا بالذكرى الـ75 لتأسيس اليونيسكو
الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية أمنية من ثمانية محاور في سلسة جبال حمرين بديالى
الخارجية: باريس وموسكو تبحثان الوضع في أفغانستان خلال الاجتماع الوزاري بصيغة "2+2"
يجب التركيز على الإعداد للانتخابات في ليبيا وسنرد على خطوات الناتو والغرب غير الودية
بوتين: ليس لدينا ما نفعله حيال الأزمة بين بيلاروس وبولندا ولا حاجة للتصعيد في البحر الأسود
وزير الخارجية: أمريكا ستدافع عنّا في وجه الصين
تظاهرات "مليونية 13 نوفمبر" في مختلف المناطق رفضًا للحكم العسكري ولقرارات البرهان
منظمة الصحة تحذر من الارتفاع الحاد بإصابات كورونا في أوروبا
الاعتصام المفتوح امام المنطقة الخضراء يتواصل وسط تمسك المتظاهرين بمطالبهم
أردوغان يعلن تحويل المجلس التركي إلى منظمة الدول التركية
رئيس الوزراء: باكستان تفكر في عرض نقل القمح الهندي إلى أفغانستان
شهداء وجرحى في انفجار بمسجد بولاية ننغرهار الأفغانية أثناء صلاة الجمعة
الدفاع: مقاتلات بريطانية تحلق بالقرب من قاذفتين روسيتين استراتيجيتين
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 13-11-2021
"وَيَسْتَبْشِرُونَ".. عمل فني يحاكي قصة شهيد حزب الله
وزير الدفاع العماد علي أيوب يكرم القائد السابق للقوات الإيرانية في سوريا
سرايا القدس للاحتلال: استشهد القائد بهاء أبو العطا لكن رسالته وصلتكم في قلب تل أبيب
اشتية يبحث مع المبعوث النرويجي أجندة اجتماع المانحين في أوسلو
الطبوبي: لا تنازل عن استحقاقاتنا الاجتماعية ولا عن دورنا الاجتماعي
مجندة تؤدي التحية العسكرية أمام وزير الداخلية خلال إستعراض عسكري في الرياض
شرطة العاصمة تضبط عصابة خطيرة للسرقة وتستعيد كمية كبيرة من المسروقات
وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أمام مقر الصليب الاحمر في طرابلس
《 العلاقات اليمنيّة السعوديّة بينَ السيادةِ والوصاية 》 الفترةُ الزمنية ما بين العام : {1974_2014م }
تفكك ذريعة الحرب بداية ونهاية الشرعية المصطنعة في اليمن
مشروع سوري روسي لترميم وتنظيف نبع أفقا في تدمر
البرهان يشكل مجلس سيادة جديدا والمظاهرات تعم بعض المدن احتجاجا
جماهير غفيرة تحيي ذكرى الراحل ياسر عرفات في الخليل
مسيرات حاشدة في بغداد في جمعة "شهداء الغضب"