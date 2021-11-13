فعاليات في بلدة بدو للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

شارك أهالي بلدة بدو شمال غرب القدس في فعاليات خيمة التضامن التي يقيمها أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي.

موقع تابناك الإخباري_وسبق ذلك تأدية أهالي البلدة لصلاة الجمعة في ملعب المدرسة ضمن الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال قبل ان تتوجه الوفود الى خيمة التضامن.

وأكد خطيب الجمعة أنه من حق أهالي الشهداء تشييع أبنائهم بما يليق بهم ودفنهم في مقابر المسلمين.

وعّبر خطيب الجمعة عن ثقته بالمقاومة لتحرير جثامين الشهداء ضمن صفقة تبادل الأسرى مع جنود الاحتلال المحتجزين لديها.

ويواصل أهالي شهداء "بدو" الواقعة شمال غرب القدس، تنظيم اعتصامهم المفتوح للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم المحتجزين لدى الاحتلال.

ويشارك مجموعة من النشطاء المقدسيين في الاعتصام للضغط على الاحتلال الاسرائيلي بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة أجسادهم.

وبتاريخ 26/9/2021 استشهد ثلاثة مقاومين قساميين من بلدة بدو في القدس المحتلة، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجدهم في أحد المنازل ببلدة بيت عنان.

والشهداء الثلاثة هم أحمد زهران، والقسامي زكريا إبراهيم بدوان، والقسامي محمود مصطفى حميدان وجميعهم من بلدة بدو وقد تم اختطاف جثامينهم بعد عملية الاغتيال.

وتتعرض بلدة بدو، منذ اغتيال الشبان الثلاثة، لعمليات اقتحام ليلية واستهداف لمنازلها بالإضافة إلى اعتقال بعض المواطنين فيها.

ووفق الإحصائيات، فان الاحتلال يحتجز جثامين حوالي (253) شهيدًا في "مقابر الأرقام"، أقدمهم أنيس دولة أحد القادة العسكريين في القوات المسلحة الثورية، والمحتجز منذ العام 1980.

ويرفض الاحتلال الاعتراف بمصير (68) مفقوداً، أو الكشف عن أماكن وجودهم.