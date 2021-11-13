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المحتجون يغلقون أحد مداخل المنطقة الخضراء ومطالبات بمحاكمة قتلة المتظاهرين

أغلق مئات المحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، أحد مداخل “المنطقة الخضراء” شديدة التحصين وسط بغداد.
رمز الخبر: ۶۰۱۰۷
تأريخ النشر: 12 November 2021

موقع تابناك الإخباري_ومنذ أسابيع، يشهد العراق توترات سياسية على وقع رفض قوى الإطار التنسيقي للنتائج الأولية للانتخابات، التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يؤكدون إنها “مفبركة” ويطالبون بإعادة فرز الأصوات يدويا.

وأغلق المحتجون مساء اليوم الجمعة مدخلاً (من أصل 3) للمنطقة الخضراء ببغداد من جهة مبنى وزارة التخطيط. كما نصب المتظاهرون خيام اعتصام أمام المدخل المذكور وأغلقوه بالكامل.

وتضم “المنطقة الخضراء” مقرات الحكومة والبعثات الأجنبية ومنازل كبار مسؤولي الدولة، بينهم مقر إقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي تعرض لهجوم فجر الأحد في محاولة فاشلة لاغتياله.

والجمعة الماضية، شهدت بغداد مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين على نتائج الانتخابات البرلمانية، أسفرت عن استشهاد 3 متظاهرين وإصابة المئات.

ويعتصم أنصار قوى الإطار التنسيقي قرب المنطقة الخضراء منذ 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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