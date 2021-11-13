83 إصابة في بيتا وبيت دجن بعد مواجهات مع قوات الاحتلال

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، مساء اليوم الجمعة، أن حصيلة الاصابات التي تعاملت معها طواقمه بالمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في بلدة بيتا وقرية بيت دجن هي 83 إصابة.

موقع تابناك الإخباري_وأوضح الهلال الأحمر أن من بين الإصابات 5 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و 5 إصابات وقوع واصابتين حروق، والبقية بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأوضح الهلال الأحمر وفق تصريح لمدير الاسعاف والطوارئ في نابلس احمد جبريل، أن طواقم الاسعاف التابعة للهلال تعاملت في بيتا مع 62 إصابة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و5 إصابات بالر المعدني المغلف بالمطاط منهم متضامن اجنبي، و5 إصابات نتيجة الوقوع، وإصابتان بالحروق، بينما كان هناك تسع إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في مواجهات بيت دجن.

وأشار جبريل إلى أنه كان هناك اغلاق لمنطقة المواجهات بالسواتر، مما أعاق عمل سيارات الإسعاف.