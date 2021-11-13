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وزير السياحة خلال جولة في مطار بيروت: نعمل لإبراز لبنان بأفضل صورة أمام الوافدين

جال وزير السياحة اللبناني، المهندس وليد نصّار صباح اليوم الجمعة، في مطار بيروت الدولي، حيث كان في استقباله رئيس المطار والمدير العام للطيران المدني بالتكليف المهندس فادي الحسن، ورئيس قسم الشرطة السياحية العقيد مارك صقر وموظفي مكتب الوزارة في المطار.
رمز الخبر: ۶۰۱۰۱
تأريخ النشر: 12 November 2021

موقع تابناك الإخباري_ وخلال جولته في قاعات الوصول والمغادرة وفي مكتب وزارة السياحة، تفقد نصّار التحضيرات اللوجيستية والتقنية القائمة للحملة الإعلانية للوزارة، وللرزمة السياحية الشتوية بعنوان: "بجنونَك بحبّك"، وستنطلق الحملة في وقت قريب في أرجاء مطار رفيق الحريري الدولي كافة، بالإضافة إلى التحضيرات لزينة عيدي الميلاد ورأس السنة للشهر المقبل.

وشدّد نصار في تصريحات له على هامش زيارته للمطار، على "ضرورة البدء من المحطّة الأولى للوافدين إلى لبنان، من اللبنانيين والأجانب، فهو المكان الذي يعكس الصورة الأولية والأساسية عن البلاد، وعلينا بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية المختصة واجب إبرازه بأفضل صورة، خصوصاً في ظلّ الأوضاع الراهنة".

وختم نصّار جولته مؤكداً "أنّنا في صدد إطلاق حملات مماثلة بالتنسيق مع السفراء والديبلوماسيين في الدول المعنية بالرزمة، لتسويقها إلى أكبر عدد ممكن من اللبنانيين المغتربين والسيّاح الأجانب، شاكراً الشركة الإعلانية في المطار على تقديمها اللوحات الإعلانية كهبة للوزارة وللحملة السياحية".

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