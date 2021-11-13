لست متمسكا بمنصب وزاري ومشكلة الحكومة ليست بسببي وأنا لستُ في وارد تحدّي أحد

أعلن وزير الإعلام جورج قرداحي انه "لم يطرح موضوع الاستقالة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري"، لافتا الى ان "مشكلة الحكومة ليست بسببي وعدم اجتماعها لست انا المشكلة فيه".

موقع تابناك الإخباري_وأضاف الوزير قرداحي "يُصوّرون "قضية قرداحي" كأنها مشكلة لبنان الأساسيّة وتناسوا المصائب التي أوصلوا لبنان إليها".

وأكد قرداحي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أنه "إذا حصلنا على الضمانات التي أبلغتها للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي فأنا حاضر ولستُ في وارد تحدّي أحد لا رئيس الحكومة ولا السعودية التي أحترمها وأحبّها، ولا أعرف لماذا هذه العاصفة غير المتوقعة ونحن ندرس الموضوع و"منشوف التطورات وإذا في ضمانات أنا حاضر".

وتابع :"هناك ابتزاز وأعتقد أن السعودية ودول الخليج صدرها "أوسع من هيك" ولا نريد استفزاز أحد وهناك مزايدات كثيرة من الداخل واستغلّوا قضيتي لتقديم براءة ذمة الى الخليج".