وزير الدفاع العماد علي أيوب يكرم القائد السابق للقوات الإيرانية في سوريا

كرم وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب، القائد السابق للقوات الإيرانية في سوريا، تقديراً على جهوده المبذولة أثناء وجوده في سوريا.

موقع تابناك الإخباري_وحضر في مراسم التكريم، مسؤولون عسكريون من البلدين.

وطلبت الحكومة السورية من الجمهورية الإسلامية الايرانية التدخل في سوريا، لمساعدتها في الحرب التي شنت عليها من قبل العديد من الدول العربي والغربية.

وساعد التدخل الإيراني في سوريا الجيش السوري على استعادة العديد من المناطق، وفي مواجهة الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم داعش، والجماعات الأخرى المصنفة على لوائح الأمم المتحدة، للجماعات الإرهابية.

وبالإضافة إلى المساعدة العسكرية، قدمت الجمهورية الإسلامية العديد من المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، عبر إقامة العديد من المراكز الصحية والإجتماعية وغيرها، كما وقعت مع الحكومة السورية العديد من الإتفاقيات التجارية والإقتصادية.