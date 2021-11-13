السيسي يزور باريس للمشاركة في مؤتمر دولي حول ليبيا

موقع تابناك الإخباري_وكان السيسي، قد وصل، الخميس، إلى مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، التي يزورها حاليا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا.

ويشارك السيسي، في المؤتمر، تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وفي ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، ودور القاهرة في دعم المسار السياسي في ليبيا.

ويعتزم السيسي التركيز خلال أعمال مؤتمر باريس على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخي الذي تمر به في الوقت الحالي، وخاصةً عن طريق إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد في شهر ديسمبر المقبل، وخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، فضلاً عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية كافة.