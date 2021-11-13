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وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أمام مقر الصليب الاحمر في طرابلس

نفذت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومعها قوى لبنانية اعتصاما أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة طرابلس شمال لبنان، دعما للأسرى القابعين في سجون الاحتلال الاسرائيلي وتضامنا مع قضية الاسير في السجون الفرنسية جورج عبد الله.
رمز الخبر: ۶۰۰۹۰
تأريخ النشر: 12 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وفد من رابطة "فلسطين ستنتصر" القادم من فرنسا، شارك المعتصمين وقفتهم الى جانب حضور مسؤولي الفصائل الفلسطينية حيث تم رفع العلم الفلسطيني الى جانب صور الاسرى ولافتات تشجب الموقف الخليجي ودول التطبيع المتهافتة وراء ابرام صفقة صلح مع العدو.

وأكد شقيق الاسير جورج عبد الله روبير عبد الله في كلمة خلال الوقفة دعم الفلسطينيين في الشتات للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، انتصاراً لحقهم في الحرية، ودعوة للمجتمع الدولي والمنظمات الانسانية، وفي مقدمتها الصليب الأحمر الدولي، من أجل التحرك للإفراج عن سجناء الحرية أولاً ومنهم جورج عبد الله المناصر للقضية الفلسطينية والقابع في السجون الفرنسية منذ عدة اعوام وترفض السلطات الفرنسية اخلاء سبيله على الرغم من انتهاء محكوميته

وأشار عضو قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد غنومي إلى أنّ المعتقلين والأسرى يعانون في سجون الاحتلال، بسبب الأساليب التي يمارسها العدو بحقّهم، والتي من شأنها التضييق على حياة الأسرى وجعلها قاسية

وفي الختام، تمّ تسليم مذكرة احتجاجية، باسم المشاركين في الاعتصام إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر طالبت المجتمع الدولي بـ "الضغط على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني، تلك الضغوطات الممارسة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الذين يمعنون في قتل واعتقال الأطفال والنساء والشيوخ والشباب.

كما دعت المذكرة إلى العمل على "الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسرى والأسيرات، المعتقلين والمعتقلات، بالإضافة إلى التعامل مع معاناة الأسرى والمعتقلين، كجزء لا يتجزأ من معاناة الشعب الفلسطيني، والعمل بالتالي على وقف العدوان والحصار اليومي المستمر، كخطوة على طريق الانسحاب الكامل من الأرض الفلسطينية.

 

         

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