المتحدث بإسم الخارجية: بكين وواشنطن على إتصال وثيق لترتيب القمة بين بايدن وشي جين بينغ

أفادت وسائل إعلام أميركية أمس الخميس أنّ الرئيس جو بايدن سيعقد مع نظيره الصيني شي جين بينغ يوم الإثنين المقبل قمّة افتراضية، في وقت يتزايد فيه التوتّر بين البلدين حول ملفات عديدة في مقدّمها تايوان وحقوق الإنسان والتجارة.

ونقلت وسائل الاعلام عن مصادر لم يكشف هويتها أنّ القمة ستعقد الإثنين.

وسبق لشي وبايدن أن تحادثا هاتفياً مرتين، لكنّ هذه القمّة التي ستكون الأولى عبر الفيديو بينهما ترتدي أهمية كبرى كونها تمثّل فرصة لمواصلة الحوار بينهما على أعلى مستوى في وقت هما أحوج ما تكونان فيه إلى مثل هذا الحوار.

وكان البيت الأبيض أعلن في مطلع تشرين الأول/أكتوبر أنّ الرئيسين إتّفقا من حيث المبدأ على عقد هذه القمة لكن لم يحدّد موعدها.

وفي بكين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافيين إنّ الرئيسين "اتّفقا على الحفاظ على اتّصالات متكرّرة بوسائل متعددة".

وأضاف أنّ "الصين والولايات المتّحدة على اتصال وثيق حالياً بشأن ترتيبات محدّدة لقمّة الزعيمين".