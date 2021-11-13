النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۹مشاهدات
‍ پ

سيول تجري رحلة تجريبية لمركبات التنقل الجوي في المناطق الحضرية

إختبرت كوريا الجنوبية، طائرة ألمانية متعددة المحركات ذات مقعدين في سيول، حيث تسعى إلى تسويق خدمات التنقل الجوي في المناطق الحضرية في عام 2025.
رمز الخبر: ۶۰۰۸۴
تأريخ النشر: 12 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وأقلعت الطائرة عموديا وتوجهت إلى الممر الجوي المخصص قبل أن تعود إلى نقطة الانطلاق في مطار "كيمبو" الدولي غرب سيول، وقد حلقت لحوالي 3 كيلومترات على ارتفاع أقل من 50 مترا.

وقال وزير النقل "نوه هيونغ-أوك" خلال عملية اختبار الطائرة: "سوف نتأكد من تنفيذ المشاريع المتصورة دون أي عوائق، للانتهاء من تجهيزها للتسويق التجاري في عام 2025". وأضاف: "سنضع أنظمة ومعايير قانونية حتى نتمتع بقدرة تنافسية على مستوى عالمي".

وقد صُممت الرحلة التجريبية للتحقق من العمليات داخل أحد المطارات في البلاد، قبل تسويقها التجاري المخطط له في عام 2025، حسبما ذكرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل.

ويعد قطاع التنقل الجوي في المناطق الحضرية من قطاعات الابتكار الرئيسية في المستقبل، حيث يتوقع أن تساعد على التغلب على التحديات الحضرية مثل الازدحام المروري، من خلال ربط السماء بالأرض. وقد خصصت كوريا الجنوبية أكثر من 77 مليار وون (65 مليون دولار أمريكي) لبناء منظومة التنقل الجوي داخل المدن.

كما تقوم كوريا الجنوبية بتطوير مركبة التنقل الجوي في المناطق الحضرية والمسماة "OPPAV"، بقيادة المعهد الكوري لأبحاث الفضاء (KARI). وتم إجراء الرحلة التجريبية للنموذج التجريبي صغير الحجم في محطة اختبار الطيران التابعة للدولة في "غوهيونغ"، على بعد حوالي 470 كيلومترًا جنوب غرب سيول، والتي تم بثها مباشرة خلال الحدث في مطار "كيمبو".

ويخطط المعهد لتجهيز المركبة "OPPAV" بحجمها الطبيعي والقيام برحلة تجريبية في العام المقبل.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
آلاف الجنود يتأهبون على الحدود البيلاروسية استعداداً لقمع مهاجرين محتملين
2000 مهاجر كردي عالقون على الحدود في درجات حرارة شبه متجمدة
باريس تتزين بالأضواء احتفالًا بالذكرى الـ75 لتأسيس اليونيسكو
الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية أمنية من ثمانية محاور في سلسة جبال حمرين بديالى
الخارجية: باريس وموسكو تبحثان الوضع في أفغانستان خلال الاجتماع الوزاري بصيغة "2+2"
يجب التركيز على الإعداد للانتخابات في ليبيا وسنرد على خطوات الناتو والغرب غير الودية
بوتين: ليس لدينا ما نفعله حيال الأزمة بين بيلاروس وبولندا ولا حاجة للتصعيد في البحر الأسود
وزير الخارجية: أمريكا ستدافع عنّا في وجه الصين
تظاهرات "مليونية 13 نوفمبر" في مختلف المناطق رفضًا للحكم العسكري ولقرارات البرهان
منظمة الصحة تحذر من الارتفاع الحاد بإصابات كورونا في أوروبا
الاعتصام المفتوح امام المنطقة الخضراء يتواصل وسط تمسك المتظاهرين بمطالبهم
أردوغان يعلن تحويل المجلس التركي إلى منظمة الدول التركية
رئيس الوزراء: باكستان تفكر في عرض نقل القمح الهندي إلى أفغانستان
شهداء وجرحى في انفجار بمسجد بولاية ننغرهار الأفغانية أثناء صلاة الجمعة
الدفاع: مقاتلات بريطانية تحلق بالقرب من قاذفتين روسيتين استراتيجيتين
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 13-11-2021
"وَيَسْتَبْشِرُونَ".. عمل فني يحاكي قصة شهيد حزب الله
وزير الدفاع العماد علي أيوب يكرم القائد السابق للقوات الإيرانية في سوريا
سرايا القدس للاحتلال: استشهد القائد بهاء أبو العطا لكن رسالته وصلتكم في قلب تل أبيب
اشتية يبحث مع المبعوث النرويجي أجندة اجتماع المانحين في أوسلو
الطبوبي: لا تنازل عن استحقاقاتنا الاجتماعية ولا عن دورنا الاجتماعي
مجندة تؤدي التحية العسكرية أمام وزير الداخلية خلال إستعراض عسكري في الرياض
شرطة العاصمة تضبط عصابة خطيرة للسرقة وتستعيد كمية كبيرة من المسروقات
وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أمام مقر الصليب الاحمر في طرابلس
《 العلاقات اليمنيّة السعوديّة بينَ السيادةِ والوصاية 》 الفترةُ الزمنية ما بين العام : {1974_2014م }
تفكك ذريعة الحرب بداية ونهاية الشرعية المصطنعة في اليمن
مشروع سوري روسي لترميم وتنظيف نبع أفقا في تدمر
البرهان يشكل مجلس سيادة جديدا والمظاهرات تعم بعض المدن احتجاجا
جماهير غفيرة تحيي ذكرى الراحل ياسر عرفات في الخليل
مسيرات حاشدة في بغداد في جمعة "شهداء الغضب"