سيول تجري رحلة تجريبية لمركبات التنقل الجوي في المناطق الحضرية

إختبرت كوريا الجنوبية، طائرة ألمانية متعددة المحركات ذات مقعدين في سيول، حيث تسعى إلى تسويق خدمات التنقل الجوي في المناطق الحضرية في عام 2025.

موقع تابناك الإخباري_وأقلعت الطائرة عموديا وتوجهت إلى الممر الجوي المخصص قبل أن تعود إلى نقطة الانطلاق في مطار "كيمبو" الدولي غرب سيول، وقد حلقت لحوالي 3 كيلومترات على ارتفاع أقل من 50 مترا.

وقال وزير النقل "نوه هيونغ-أوك" خلال عملية اختبار الطائرة: "سوف نتأكد من تنفيذ المشاريع المتصورة دون أي عوائق، للانتهاء من تجهيزها للتسويق التجاري في عام 2025". وأضاف: "سنضع أنظمة ومعايير قانونية حتى نتمتع بقدرة تنافسية على مستوى عالمي".

وقد صُممت الرحلة التجريبية للتحقق من العمليات داخل أحد المطارات في البلاد، قبل تسويقها التجاري المخطط له في عام 2025، حسبما ذكرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل.

ويعد قطاع التنقل الجوي في المناطق الحضرية من قطاعات الابتكار الرئيسية في المستقبل، حيث يتوقع أن تساعد على التغلب على التحديات الحضرية مثل الازدحام المروري، من خلال ربط السماء بالأرض. وقد خصصت كوريا الجنوبية أكثر من 77 مليار وون (65 مليون دولار أمريكي) لبناء منظومة التنقل الجوي داخل المدن.

كما تقوم كوريا الجنوبية بتطوير مركبة التنقل الجوي في المناطق الحضرية والمسماة "OPPAV"، بقيادة المعهد الكوري لأبحاث الفضاء (KARI). وتم إجراء الرحلة التجريبية للنموذج التجريبي صغير الحجم في محطة اختبار الطيران التابعة للدولة في "غوهيونغ"، على بعد حوالي 470 كيلومترًا جنوب غرب سيول، والتي تم بثها مباشرة خلال الحدث في مطار "كيمبو".

ويخطط المعهد لتجهيز المركبة "OPPAV" بحجمها الطبيعي والقيام برحلة تجريبية في العام المقبل.