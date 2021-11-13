اعتصام المنطقة الخضراء في بغداد يتواصل لليوم الـ25 على التوالي والمعتصمون متمسكون بمطالبهم

يستمر الاعتصام المفتوح المعترض على النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات في العراق لليوم الـ25 على التوالي.

موقع تابناك الإخباري_ويتوافد العراقيون إلى ساحة الحسنين عند المنطقة الخضراء وسط العاصمة، للمطالبة بتصحيح نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة.

وكشفت مفوضية الانتخابات العراقية أمس الخميس عدد محطات الإقتراع التي حدث فيها ما وصفته بـ"تغيير بسيط" بالنتائج الانتخابية.

وقال عضو إعلام المفوضية عماد جميل، إن "عدد المحطات التي جرى فيها حدوث تغييرات بسيطة في نتائجها تقدر بـ 20 محطة موزعة على عدد من المحطات".

وأضاف "لا يمكن تسمية المحطات من دون قرار الهيئة القضائية النهائي".

وبين جميل، ان "أغلب الاختلاقات كانت بأصوات معدودة وذهبت للمرشحين الفائزين".

وكان مصدر قضائي كشف، عن مباشرة الهيئة القضائية النظر في طعون نتائج الانتخابات وملاحقها الواردة إليها من المفوضية العليا المسقلة للانتخابات".

وتبدأ الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النظر في طعون نتائج الانتخابات.

ومن المقرر أن تستغرق الهيئة التابعة لمجلس القضاء الأعلى 10 أيام لحسم ملف الطعون.