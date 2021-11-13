أبرز الأحداث المتوقعة لهذا اليوم الجمعة 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021

موقع تابناك الإخباري:

العراق | اليوم الخامس والعشرين للاعتصام المفتوح أمام مدخل الخضراء احتجاجا على تزوير للانتخابات البرلمانية.

09:30 am - Iraq

فلسطين المحتلة | مسيرات منددة بالاحتلال الاسرائيلي بالضفة المحتلة

11:00 am - Palestine, State of

الاردن | وقفة وسط العاصمة عمان، بدعوة من أحزاب وقوى شعبية، احتجاجا على رفع أسعار السلع والمحروقات

11:00 am - Jordan

اسكتلندا | اليوم الختامي لفعاليات مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة، بمدينة غلاسكو

12:00 pm - United Kingdom

فلسطين المحتلة | مهرجان تنظّمه حركة الجهاد الإسلامي، بقطاع غزة، في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال بهاء أبو العطا

01:00 pm - Palestine, State of

فرنسا | مؤتمر دولي حول ليبيا يعقد في باريس ليوم واحد بمشاركة مسؤولين ليبيين وآخرين من عدة دول.

02:00 pm - France

الجزائر | اليوم الثاني والأخير من زيارة وزير الداخلية كمال بلجود‎ إلى إسبانيا لبحث التعاون في مجال الأمن والهجرة.

02:00 pm - Algeria

السودان | اليوم العشرون من الاحتجاجات في مناطق متفرقة رفضاً للانقلاب العسكري

02:00 pm - Sudan

نيوزيلاند | مؤتمر صحفي عقب اجتماعات قادة الأوبيك

06:30 pm - New Zealand