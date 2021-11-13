أبرز الأحداث المتوقعة لهذا اليوم الجمعة 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021

موقع تابناك الإخباري:
العراق | اليوم الخامس والعشرين للاعتصام المفتوح أمام مدخل الخضراء احتجاجا على تزوير للانتخابات البرلمانية.
09:30 am - Iraq
فلسطين المحتلة | مسيرات منددة بالاحتلال الاسرائيلي بالضفة المحتلة
11:00 am - Palestine, State of
الاردن | وقفة وسط العاصمة عمان، بدعوة من أحزاب وقوى شعبية، احتجاجا على رفع أسعار السلع والمحروقات
11:00 am - Jordan
اسكتلندا | اليوم الختامي لفعاليات مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة، بمدينة غلاسكو
12:00 pm - United Kingdom
فلسطين المحتلة | مهرجان تنظّمه حركة الجهاد الإسلامي، بقطاع غزة، في الذكرى السنوية الثانية لاغتيال بهاء أبو العطا
01:00 pm - Palestine, State of
فرنسا | مؤتمر دولي حول ليبيا يعقد في باريس ليوم واحد بمشاركة مسؤولين ليبيين وآخرين من عدة دول.
02:00 pm - France
الجزائر | اليوم الثاني والأخير من زيارة وزير الداخلية كمال بلجود إلى إسبانيا لبحث التعاون في مجال الأمن والهجرة.
02:00 pm - Algeria
السودان | اليوم العشرون من الاحتجاجات في مناطق متفرقة رفضاً للانقلاب العسكري
02:00 pm - Sudan
نيوزيلاند | مؤتمر صحفي عقب اجتماعات قادة الأوبيك
06:30 pm - New Zealand