ليلة عصيبة عاشها اهالي صنعاء.. قصف سعودي يخلف أضرارًا كبيرة في الأحياء والممتلكات

شهدت العاصمة صنعاء ليلة مرعبة بعد سلسلة غارات لطيران التحالف السعودي استهدفت عددًا من أحيائها وخلفت أضرارًا كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين.

آثار العدوان الكارثية على حي النهضة واضحة، يتحدث الناس عن ليلة مرعبة عاشها أطفالهم ونساؤهم وخروج الكثير من الأسر إلى الأحياء المجاورة بحثًا عن مأوى يقيهم إجرام آلة الحرب والدمار السعودية.

واطّلع رئيس لجنة التخطيط والتنمية المالية في محلي أمانة العاصمة شرف الهادي، على الأضرار التي خلفها قصف طيران التحالف السعودي على منازل المواطنين في شارع الثلاثين في حي النهضة بمديرية الثورة.

وندد الهادي باستهداف طيران التحالف حي النهضة السكني ومناطق أخرى في العاصمة بعدد من الغارات، خلفت أضراراً بمنازل وممتلكات المواطنين، مؤكداً تعمّد العدوان في استهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان.

المصدر: قناة المسيرة.