النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۰مشاهدات
‍ پ

شكوى رسمية لأهالي الأسرى ضد السلطة لقطعها رواتب أبنائهم

نظّمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وقفة أمام مقر الهيئة بمدينة غزة بحضور أهالي الأسرى وأسرى محررين استكمالاً للحملة الوطنية بعنوان "أسير قابع وراتب ضائع".
رمز الخبر: ۶۰۰۶۳
تأريخ النشر: 12 November 2021

موقع تابناك الإخباري_تسلّمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، شكوى رسمية من أهالي الأسرى في قطاع غزة جراء استمرار السلطة الفلسطينية في قطع رواتب ابنائهم في سجون الاحتلال.

جاء ذلك خلال وقفة نظّمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أمام مقر الهيئة بمدينة غزة بحضور أهالي الأسرى وأسرى محررين.

وتأتي الوقفة وتسليم الرسالة استكمالاً للحملة الوطنية بعنوان "أسير قابع وراتب ضائع".

وتلا منسق لجنة الأسرى للفصائل، زكي دبابش، كلمة الأسرى المقطوعة رواتبهم قائلاً: "نحن الأسرى المقطوعة رواتبهم من السلطة الفلسطينية برام الله نطلب من أبناء شعبنا العون بعد الله عز وجل لكي تساندوننا وتقفوا معنا لنيل حق من حقوقنا المسلوبة".

وأضاف الأسرى في كلمتهم: "وبظلم واضح وقع علينا من ذوي القربي؛ فلكم أن تتخيلوا حجم المعاناة الناتجة عن هذا الأمر".

وأضافوا "مرت ثلاث سنين عجاف، تحملنا فيها منع الزيارة عنّا من قبل العدو، وقطع الراتب من السلطة من أجل هذا كله نرفع الصوت عاليا اليوم لنوصل رسالتنا كي تحركوا مشاعركم وضمائركم".

وتابع الأسرى "لقد طفح الكيل وفقدنا الأمل بعد كل الوعود التي سمعناها، فنحن الذين لم نذل يومًا للسجان ولم تقهرنا زنازينه، ولن نقبل الضيم من قريب أو بعيد".

وشدّدوا على أن راتب الأسير حق مقدس ومكفول في النظام الأساسي للسلطة وفي قوانين الثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها؛ لذلك هذه هي رسالتنا الأخيرة التي نرسلها من قلب سجون الاحتلال لنيل حقنا وحق عوائلنا".

وأكد دبابش أن الأسرى أصحاب حق "وقضيتهم ليست قضية إنسانية وأهلية هي كرامة الشعب الفلسطيني أجمعه؛ بل قضية وطن بأكمله".

من جهته، أكد نائب مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة جميل سرحان أن الهيئة تلقّت الشكوى الجماعية التي تقدم بها أهالي الأسرى بغزة، مؤكدًا أن مطالبهم مطالب مشروعة وليست منّة من أحد.

وقال سرحان: "سنسعى بكل طاقتنا من أجل مساندة الأسرى القابعين في سجون الاحتلال، ومن اجل مساندة ذويهم وإعادة صرف رواتبهم أسوة بزملائهم الأسرى كافة".

وشدّد على أن الهيئة ضد التمييز ونعم للمساواة، لافتًا إلى أنه قبل ورود هذه الشكوى بدأنا بالمتابعة بهذا الموضوع، "وقضيتهم حقوقية بامتياز".

وأشار سرحان إلى أن الهيئة المستقلة توجهت بكتاب للرئيس محمود عباس "وطالبناه بإعادة الراتب فورًا؛ وحتى اللحظة لم يصلنا أي رد".

وأضاف: "نتمنى منه من خلال الوسائل الإعلامية أن يصل صوتنا للرأي وأن يكون رده لنا بالإيجاب وإعادة الرواتب فورًا وبأثر رجعي، وهذا ما نطلبه وهو الحق والعدالة".

وأكد سرحان أن الهيئة ستبقى توصل صوت المعتقلين، مشيرا إلى أنها على تواصل معهم بشكل دائم، ونعلم جيدًا حجم معاناتهم هم وأسرهم.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
آلاف الجنود يتأهبون على الحدود البيلاروسية استعداداً لقمع مهاجرين محتملين
2000 مهاجر كردي عالقون على الحدود في درجات حرارة شبه متجمدة
باريس تتزين بالأضواء احتفالًا بالذكرى الـ75 لتأسيس اليونيسكو
الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية أمنية من ثمانية محاور في سلسة جبال حمرين بديالى
الخارجية: باريس وموسكو تبحثان الوضع في أفغانستان خلال الاجتماع الوزاري بصيغة "2+2"
يجب التركيز على الإعداد للانتخابات في ليبيا وسنرد على خطوات الناتو والغرب غير الودية
بوتين: ليس لدينا ما نفعله حيال الأزمة بين بيلاروس وبولندا ولا حاجة للتصعيد في البحر الأسود
وزير الخارجية: أمريكا ستدافع عنّا في وجه الصين
تظاهرات "مليونية 13 نوفمبر" في مختلف المناطق رفضًا للحكم العسكري ولقرارات البرهان
منظمة الصحة تحذر من الارتفاع الحاد بإصابات كورونا في أوروبا
الاعتصام المفتوح امام المنطقة الخضراء يتواصل وسط تمسك المتظاهرين بمطالبهم
أردوغان يعلن تحويل المجلس التركي إلى منظمة الدول التركية
رئيس الوزراء: باكستان تفكر في عرض نقل القمح الهندي إلى أفغانستان
شهداء وجرحى في انفجار بمسجد بولاية ننغرهار الأفغانية أثناء صلاة الجمعة
الدفاع: مقاتلات بريطانية تحلق بالقرب من قاذفتين روسيتين استراتيجيتين
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 13-11-2021
"وَيَسْتَبْشِرُونَ".. عمل فني يحاكي قصة شهيد حزب الله
وزير الدفاع العماد علي أيوب يكرم القائد السابق للقوات الإيرانية في سوريا
سرايا القدس للاحتلال: استشهد القائد بهاء أبو العطا لكن رسالته وصلتكم في قلب تل أبيب
اشتية يبحث مع المبعوث النرويجي أجندة اجتماع المانحين في أوسلو
الطبوبي: لا تنازل عن استحقاقاتنا الاجتماعية ولا عن دورنا الاجتماعي
مجندة تؤدي التحية العسكرية أمام وزير الداخلية خلال إستعراض عسكري في الرياض
شرطة العاصمة تضبط عصابة خطيرة للسرقة وتستعيد كمية كبيرة من المسروقات
وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أمام مقر الصليب الاحمر في طرابلس
《 العلاقات اليمنيّة السعوديّة بينَ السيادةِ والوصاية 》 الفترةُ الزمنية ما بين العام : {1974_2014م }
تفكك ذريعة الحرب بداية ونهاية الشرعية المصطنعة في اليمن
مشروع سوري روسي لترميم وتنظيف نبع أفقا في تدمر
البرهان يشكل مجلس سيادة جديدا والمظاهرات تعم بعض المدن احتجاجا
جماهير غفيرة تحيي ذكرى الراحل ياسر عرفات في الخليل
مسيرات حاشدة في بغداد في جمعة "شهداء الغضب"