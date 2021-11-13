اشتية يبحث مع المبعوث النرويجي أجندة اجتماع المانحين في أوسلو

رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، يستقبل المبعوث النرويجي الخاص لعملية السلام، جون هينسين، في مكتبه برام الله ويبحث معه مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية، وأجندة اجتماع المانحين في أوسلو الذي سيعقد الأسبوع المقبل، وبرنامج اللقاءات الثنائية مع الحكومة النرويجية.

موقع تابناك الإخباري_بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، مع المبعوث النرويجي الخاص لعملية السلام، جون هينسين، مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية، وأجندة اجتماع المانحين في أوسلو الذي سيعقد الأسبوع المقبل، وبرنامج اللقاءات الثنائية مع الحكومة النرويجية.

وجدد اشتية، خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه اليوم الخميس بمدينة رام الله، بحضور ممثلة النرويج لدى دولة فلسطين تورن فيستي، جدد مطالبته بالضغط على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها في الأراضي الفلسطينية خاصة التوسع الاستيطاني، والتزامها بالاتفاقيات الموقعة.

واستعرض رئيس الوزراء الوضع المالي الصعب الذي تمر به السلطة الوطنية، وقال إنه الأصعب منذ أعوام، نتيجة انحسار الدعم الخارجي وارتفاع الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة، الأمر الذي سيؤثر على وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية كافة.