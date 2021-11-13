رئيس الوزراء يؤكد أهمية النشاط الإحصائي في مسار التخطيط والبناء والتنمية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، عبدالعزيز صالح بن حبتور أن كافة مؤسسات الدولة مطالبة بإيلاء الجانب الإحصائي عناية كبيرة للاستفادة المثلى من البيانات والمعلومات والأرقام في التخطيط للحاضر والمستقبل.

وفي كلمة له خلال احتفال نظّمه الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء 2021م، أشار رئيس الوزراء إلى أن النشاط الإحصائي له أهمية استثنائية، يوليه العالم اهتماماً كبيراً، وخصصت له الأمم المتحدة هذا اليوم العالمي، للتوعية بأهميته في مسار التخطيط والبناء والتنمية والتطوير الإنساني.

واعتبر بن حبتور الأرقام والبيانات الرديف الحقيقي لكل الأجهزة والمؤسسات التي ترسم خططها للغد والمستقبل، وفقاً لأسس منهجية سليمة، موضحاً أنه دون معلومة صحيحة لن يكون هناك قرار صحيح.

من جانبه أشار وزير التخطيط والتنمية عبدالعزيز الكميم إلى أن الإحصاءات الرسمية الحديثة والمقدّمة في الوقت المناسب هي الأرضية الصلبة لراسمي السياسات والمخططين. ولفت إلى أن الاحتفال باليوم الوطني للإحصاء، يؤكد أهمية البيانات والمؤشرات الإحصائية، ودورها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وتضمّنت فعالية الاحتفال، التي حضرها رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أحمد إسحاق ووكيل الجهاز فارس الجهمي، عدداً من العروض الإيضاحية عن أنشطة الجهاز المركزي للإحصاء، ومنها أهم المؤشرات الإحصائية خلال الفترة "٢٠٠٥- ٢٠١٩م"، وملخصاً حول مستوى تنفيذ أنشطة الجهاز للفترة "٢٠٢٠- ٢٠٢١م".كما تم تقديم نبذة عن إنجازات الجهاز المركزي للإحصاء، وأهم مؤشرات التنمية المستدامة، ومشروع الحصر الشامل "السمات والمساكن والمنشآت"، وعرض بعنوان "إحصاء المحويت بين الواقع والطموح"، وآخر عن "إشهار الموقع والبوابة الإلكترونية"، التي تتضمّن أحدث النشرات الرئيسية والإصدارات والبيانات والتقارير الإحصائية.

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