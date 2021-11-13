وقفة احتجاجية في مدينة تل رفعت شمال حلب تندد بالاحتلال التركي للأراضي السورية

شارك أبناء مدينة حلب في وقفة احتجاجية بمدينة تل رفعت في الريف الشمالي للمحافظة، نددوا خلالها باستمرار الاحتلال التركي للأراضي السورية في المناطق الشمالية من البلاد.

موقع تابناك الإخباري_ندد أبناء مدينة حلب باستمرار الاحتلال التركي للأراضي السورية في المناطق الشمالية من البلاد، مطالبين أنقرة بالانسحاب من تلك الأراضي، ووقف الاعتداءات المستمرة لجيشها والمجموعات الموالية له ضد المناطق الآمنة في ريف حلب الشمالي.

وخلال وقفة احتجاجية شارك فيها مختلف شرائح محافظة حلب، أقيمت في مدينة تل رفعت في الريف الشمالي للمحافظة، أكد المشاركون إيمانهم المطلق بالجيش السوري ومؤسسات الدولة السورية لحماية البلاد، والدفاع عنها حتى طرد أخر محتل منها والقضاء على الإرهاب.

ودعا المشاركون نظام أنقرة إلى وقف تهديداته المستمرة بشن عمل عسكري جديد في سوريا، لأنه سيُواجه بمقاومة شديدة لن تسمح للجيش التركي وميليشياته باستباحة مساحة جديدة من المناطق الآمنة، وتهجير سكانها على غرار ماحصل في مدن عفرين ورأس العين وتل أبيض.

وكانت مناطق مختلفة في الريف الشمالي لحلب شهدت موجة احتجاجات واسعة عقب حديث أنقرة عن احتمال شن عمل عسكري ضد تلك المناطق، تحت ذريعة سيطرة الوحدات الكردية عليها .