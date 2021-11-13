الأسير مقداد القواسمي ينتصر بعد إضراب عن الطعام لـ113 يوما

قال مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري إن الأسير مقداد القواسمي انتزع نصرًا محققًا وأنهى إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر 113 يوما بشكل متواصل بعد معركة طويلة مع إدارة سجون الاحتلال.

موقع تابناك الإخباري_وأفاد الفاخوري إنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح الأسير البطل مقداد القواسمي في شهر فبراير القادم، بعد جولات حوار شاقة وطويلة خاضتها الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس.

وقال إن رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس سلامة القطاوي، ومسؤول الخارجية للهيئة مصعب أبو شخيدم، التقيا بالأسير البطل مقداد القواسمي واطمئنا على وضعه الصحي.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير مقداد القواسمي من الخليل، في يناير/كانون الثاني الماضي، وأُودِع بسجن عوفر قبل أن يُنقل إلى المستشفى عقب تدهور حالته الصحية.

وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال مقداد مرات عدة، وأمضى نحو 4 أعوام داخل سجون الاحتلال بين أحكام واعتقال إداري بداية من العام 2015.