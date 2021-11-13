بالصور:السرايا اللبنانية لمقاومة الإحتلال تكرم الشهداء في يومهم

موقع تابناك الإخباري_كرمت السرايا اللبنانيةُ لمقاومةِ الإحتلالِ عطاءاتِ الشهداءِ ومجدت تضحياتهم.

على عهدها للشهداء هي سرايا المقاومة اللبنانية لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي..

وبمناسبة يوم الشهيد مراسم تكريمية للشهداء من امام ضريح القائد الشهيد سمير القنطار نظمتها السراي في روضة الحوراء زينب عليها السلام في الغبيري بحضور رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود ورئيس بلدية الغبيري معن الخليل إضافة الى جمع من الفعاليات.

الشيخ حمود تناول في كلمته العدوان السعودي على السيادة اللبنانية..

وبعد اداء القسم بمواصلة مسيرة التحرير اختتم الحفل بوضع أكليل من الزهر على ضريح الشهيد القنطار.