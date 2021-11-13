يتخلله كلمة للسيد نصرالله .. انطلاق مهرجان "يوم الشهيد" في عدد من المناطق اللبنانية

بدأ مهرجان "يوم الشهيد" الذي يقيمه حزب الله في عدد من المناطق اللبنانية، اليوم الخميس، والذي يتحدث فيه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

موقع تابناك الإخباري_ويحيي اللبنانيون في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، يوم شهيد حزب الله، وهو اليوم الذي يصادف الذكرى السنوية للعملية الاستشهادية التي نفذها الشهيد أحمد قصير ضد مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في مدينة صور.

وفي مثل هذا اليوم، في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1982، اقتحم الاستشهادي أحمد قصير بسيارته المفخخة مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي عند بوابة صور، ما أدى الى سقوط أكثر من 150 صهيونيًا من ضباط وجنود بين قتيل وجريح.

وشكّلت تلك العملية أكبر وأنجح عملية استشهادية في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وهزت الكيان الإسرائيلي الذي صدم مسؤولوه ومستوطنوه من حجم العملية وأسلوبها، وفتحت الباب أمام إطلاق "سلاح الاستشهاديين".