البنك الدولي يبدي استعداده لتمويل مشاريع جديدة بالرباط

أكد نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبنك الدولي، فريد بلحاج، أمس الأربعاء بالرباط، أن المغرب "نموذج للمنطقة برمتها" ونقطة ارتكاز في مجال إرساء سياسات التنمية والإصلاحات.

موقع تابناك الإخباري_وأشاد بلحاج الذي يقوم بزيارة للمغرب تتسمر حتى يوم السبت، خلال جلسة عمل مع نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية بالإرادة المعلنة للحكومة الجديدة والتزامها الحازم بتنفيذ الأوراش الكبرى ذات الأولوية بالنسبة للمغرب.

كما أبدى المسؤول المالي اهتمام البنك الدولي بتعزيز دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، مشيدا بالأعمال المنجزة في إطار النموذج التنموي الجديد، واعتبر أن النتائج "المقنعة لهذه الدراسة تظهر أن المغرب" يمضي في الطريق الصحيح".

وأكد في هذا الصدد، استعداد المؤسسة المالية الدولية لتقديم الدعم، سواء المالي أو التقني لمختلف أوراش الإصلاح الواسعة النطاق التي تنفذها المملكة.

كما أشاد بلحاج بالتعاون "الطويل الأمد والقوي والعميق" بين مجموعة البنك الدولي والمغرب، مسجلا أن المؤسسة رفعت منذ سنتين التزامها المالي تجاه المغرب والذي يناهز حاليا 1.8 مليار دولار".

من جهتها، أكدت فتاح العلوي أن جلسة العمل شكلت فرصة لاستعراض الأوراش الرئيسية للإصلاح التي ستطلقها الحكومة، مبرزة أن هذه الأوراش الإصلاحية هي التي حددت التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2022.

وووصفت الشراكة التي تجمع المغرب ومجموعة البنك الدولي بـ "النموذجية"، مبرزة على سبيل المثال أن قروض البنك برسم هذه السنة مكنت بالأساس من تمويل القطاعات الرئيسية للاقتصاد المغربي، لاسيما الخدمات الاجتماعية (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، التنمية البشرية)، والقطاع المالي، والفلاحة والنقل.