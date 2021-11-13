قائد القوى الجوية بالحرس الثوري: لو بدأ الكيان الصهيوني الحرب ضدنا فستكون نهايته

أكد قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية الايراني العميد أمير علي حاجي زادة بأن الكيان الصهيوني يمكنه ان يكون البادئ بالحرب ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية لكن النهاية هي بأيدينا وهي القضاء عليه.

موقع تابناك الإخباري_وفي كلمته اليوم الخميس في تصريح صحافي على هامش مراسم احياء ذكرى القائد في الحرس الثوري الشهيد حسن طهراني مقدم ورفاقه الشهداء، اشار العميد حاجي زادة الى ان الكيان الصهيوني هو الوحيد في العالم الذي يتحدث حول بقائه واستمرار وجوده وقال: ان الكيان الذي يتحدث حول وجوده محكوم بالفناء وليس بامكان مثل هذا الكيان التحدث حول دولة اخرى وان التهديدات التي يطلقها هي للاستهلاك المحلي غالبا.

وقال قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري: ان مسؤولي الكيان الصهيوني يعلمون بانه لو كانوا البادئين (بالحرب) ضدنا فان النهاية ستكون بايدينا وهي القضاء عليه، ولو وفروا لنا التبرير فسوف لن يروا المستقبل بعدها وسيتسرع زوالهم –من الناحية التاريخية- بالتاكيد.