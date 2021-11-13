ألوية الناصر: اي معركة قادمة مع العدو ستبدأ من نقطة نهاية معركة سيف القدس

أكد الناطق العسكري باسم ألوية الناصر صلاح الدين أبو عطايا أن "القدس هي نبض الشعب الفلسطيني وأهلنا هم أهلها وأرواحنا فداء للمسجد الاقصى".

وفي مقابلة مع تابناك ، قال أبو عطايا: "نحن كقوى فلسطينية نخوض معركة تلو الاخرى من أجل القدس والتي كان آخرها معركة سيف القدس التي كانت دفاعا عن الحرم المقدسي وأهله".

وأردف: "منذ إنتهاء الحرب الاخيرة، قلنا أن سيف القدس لن يغمد وسيبقى مشرعا دفاعا عن القدس، فقرارنا واضح بأن معركتنا ستبدأ من النقطة التي توقفنا عندها".

وتابع قائلا: "المقاومة طمأنت أهلنا في القدس بأنهم يمكنهم الاعتماد علينا ولن نتوانى في الدفاع عن قدسنا مهما كانت التضحيات، وعلى العدو الصهيوني أن يعي جيدا أننا جاهزون وصواريخنا ملقمة وبنادقنا وسيوفنا مشرعة وستبقى دوما للدفاع عن القدس".

*ألوية الناصر: المساس بحياة أي أسير سيكلّف العدو الاسرائيلي ثمناً باهظاً

تحدث الناطق العسكري باسم ألوية الناصر صلاح الدين أبو عطايا عن موضوع الاسرى الفلسطينيين في سجون العدو الصهيوني قائلا: "نقف خلف أسرانا في هذه السجون، ولن نتوانى في الدفاع عنهم، فقضية الاسرى قضية محورية بالنسبة لشعبنا، ونحن في المقدمة ولن نتخلف عن مساندتهم".

وقال أبو عطايا "نحن كمقاومة، أوصلنا للعدو الصهيوني الى فكرة أن المساس بحياة أي أسير سيكون الثمن باهظا".

وتابع: "أعلنّا جهارا، إذا استشهد أي اسير من اسرانا المضربين عن الطعم سيكون للمقاومة كلمتها وحضورها والعدو خبرنا وخبر مقاومتنا جيدا".

*ألوية الناصر: تحرير الاسرى من السجون الاسرائيلية واجب شرعي ووطني وأخلاقي

أكد الناطق العسكري بإسم ألوية الناصر صلاح الدين أبو عطايا أن "المقاومة الباسلة وفي مقدمتها ألوية النصر- صلاح الدين، تضع النصر من أولى مهاما وسلّم أولوياتها".

وقال أبو عطايا "تحرير الاسرى من السجون الاسرائيلية واجب وفرض شرعي ووطني وأخلاقي".

وتابع : "نحن في ألوية النصر لن نكل ولن نمّل الا بتحرير كل الاسرى من السجون الصهيونية وعودة الابطال من الزنازين الى الحرية".

*ألوية الناصر: سيبقى تأثير عملية نفق الحرية لسنوات قادمة و عديدة

أكد الناطق العسكري باسم ألوية الناصر صلاح الدين أبو عطايا أن عملية نفق الحرية هي مفخرة لشعبنا ومقاومتنا".

وقال أبو عطايا: "هذه العملية هشمت المنظومة الامنية العسكرية الصهيونية، وأثبتت ان شعبنا الفلسطيني الابي قادر على هزيمة المحتل الصهيوني".

وتابع: "عملية نفق الحرية وجّهت صفعة أمنية لفريق التنسيق الامني وسيظل تأثيرها لسنوات قادمة وعديدة".

*ألوية الناصر: الحرس الثوري أثبت ان الاعداء لا يفهمون الا لغة القوة

بارك الناطق العسكري باسم ألوية الناصر صلاح الدين أبو عطايا "تصدي الحرس الثوري والبحرية الايرانية لاعتداءات البحرية الامريكية".

واعتبر أبو عطايا أن "الحرس الثوري وجه صفعة قوية للغطرسة الامريكية وأثبت ان الاعداء لا يفهمون الا لغة القوة والمواجهة".

أضاف: "الحرس الثوري الايراني وجه ضربة قاسية على كل المراهنين على حماية أمريكا لهم ولعروشهم".

*ألوية الناصر: للحرس الثوري فضل إمدادنا بأدوات المقاومة ضد العدو الاسرائيلي

أكد الناطق العسكري باسم ألوية الناصر صلاح الدين أبو عطايا أن "كل صاروخ أو قذيفة أو أي اداة من ادوات المقاومة، كان لأيادي الحرس الثوري وفيلق القدس الفضل في ايصالها وتطويرها وامدادنا بها ولكافة الاذرع العسكرية التي تواجه العدو الصهيوني".

وشكر أبو عطايا "الحرس الثوري الايراني وفيلص القدس على دعمهم المتواصل لفصائل المقاومة الفلسطينية"،

*ألوية الناصر: حزب الله حليف ومساند وعلاقتنا معه مميزة وتتطور يوما بعد يوم

أكد الناطق العسكري باسم ألوية الناصر صلاح الدين أبو عطايا أن "حزب الله والمقاومة الاسلامية هي حليف ومساند للمقاومة الفلسطينية، واليوم محور المقاومة تزداد قوته وهناك تكامل في الأدوار، وعندما يقول الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنه سيكون جنبا الى جنب مع المقاومة فهو يعي جيدا ما يقول".

وأكد أبو عطايا أن "العلاقة مع حزب الله مميزة وتتطور كل يوم، والمقاومة الفلسطينية جزء مهم من محور المقاومة".

أضاف: "حزب الله له دور مهم جدا في تطوير قدرات وامكانيات المقاومة الفلسطينية ودعم الوية الناصر صلاح الدين منذ نشأتها وحتى يومنا هذا بمشاركة حرس الثورة الاسلامي الايراني الذي لم يألُ جهدا في تطوير امكانياتنا وقدراتنا وتسليحنا".

وشكر للحرس الثوري وحزب الله عطائهم ووقوفهم الى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقاومته.

*ألوية الناصر: التطبيع العربي مع العدو الصهيوني طعنة غادرة بخاصرتنا

أكد الناطق العسكري باسم ألوية الناصر صلاح الدين أبو عطايا أن "التطبيع العربي مع العدو الصهيوني كان بمثابة الطعنة الغادرة في خاصرة الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية".

واعتبر أبو عطايا أن "التطبيع إهانة لدماء الشهداء وتضحياتهم وله انعكاسات خطيرة على أمتنا، ولكن بجهود الشرفاء سنتجاوز هذا الامر".

*ألوية الناصر: غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة صفعة قاضية للعدو

شدد الناطق العسكري باسم ألوية الناصر صلاح الدين أبو عطايا على أن "غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية كانت بمثابة الصفعة والضربة القاضية للعدو الصهيوني التي لم يكن يتوقعها يوما، كما أنه لم يكن يتوقع أن تتوحد المقاومة في خندق وصف واحد ضد اي اعتداء يقوم به العدو الصهيوني".

وقال أبو عطايا "شاهدنا جميعا كيف ان غرفة العمليات المشتركة توحدت في خوض المعارك ضد العدو الصهيوني كما حصل في معركة سيف القدس، فلم يكن يعمل أي فصيل لوحده في الميدان، وهو كان بمثابة ضربة لم يكن العدو الصهيوني يتوقعها يوما".