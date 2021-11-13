إسرائيل والإمارات والبحرين وأمريكا تنفذ تدريبا مشتركا في البحر الأحمر حول مداهمة سفن

بدأت "إسرائيل" والولايات المتحدة والإمارات والبحرين، تدريبات على عمليات أمنية بحرية مشتركة في البحر الأحمر، بحسب ما أعلنت القيادة البحرية الأمريكية اليوم الخميس.

وقالت القيادة البحرية الأمريكية في بيان تلقتة "تابناك"إن "التدريبات التي من المفترض أن تستمر لخمسة أيام على متن سفينة النقل البرمائية USS Portland (LPD 27)، ستركز على زيارة سفن أخرى والتفتيش والمصادرة. كما سيعزز التدريب قابلية التشغيل البيني بين فرق الحظر البحري للقوات المشاركة".

قال الأدميرال براد كوبر، وقائد الأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة، "من المثير رؤية القوات الأمريكية تتدرب مع شركاء إقليميين لتعزيز قدراتنا الأمنية البحرية الجماعية"، مشيرا إلى أن "التعاون البحري يساعد على حماية حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة، وهما أمران ضروريان للأمن والاستقرار الإقليميين".

وهذه هي أول مناورة بحرية يتم الإعلان عنها علنا بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" والدولتين الخليجتين اللتين قامتا بتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" العام الماضي بموجب اتفاق يُعرف باسم اتفاقيات إبراهيم.