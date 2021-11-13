17 عاما على رحيل عرفات.. مسيرة بدأت بالنضال المسلح وانتهت على طاولة المفاوضات

موقع تابناك الإخباري_يُحيي أنصار الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، اليوم الخميس، الذكرى الـ17 لوفاته. وتوفي عرفات في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 عن عمر ناهز 75 عاما في مستشفى "كلامار" العسكري بالعاصمة الفرنسية باريس.

ورغم مرور سنوات طويلة، على وفاته، إلا أن عرفات ما يزال حاضرا في تفاصيل المشهد الفلسطيني، حيث يعتبره أنصاره، الأب الروحي لقضيتهم الوطنية.

جاءت وفاة الزعيم الفلسطيني إثر تدهور سريع في حالته الصحية، في ظل حصاره لعدة أشهر من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في مقر الرئاسة (المقاطعة) بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

ويتهم الفلسطينيون كيان الاحتلال الإسرائيلي بقتل عرفات بواسطة "السُم"، وشكلت القيادة لجنة تحقيق رسمية في ملابسات وفاته، لكنها لم تعلن حتى الآن نتائج واضحة رغم تصريحات رئيسها توفيق الطيراوي في أكثر من مناسبة، أن "بيانات وقرائن تشير إلى أن إسرائيل تقف خلف اغتياله".

وفي 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، أخذ خبراء روس وفرنسيون وسويسريون عينات من جثمان عرفات، بعد فتح ضريحه في رام الله، لفحص سبب الوفاة، ورغم وجود غاز "الرادون" المشع في العينات، إلا أن الخبراء استبعدوا فرضية الاغتيال.

لكنّ معهد "لوزان السويسري" للتحاليل الإشعاعية كشف في تحقيق بثته قناة "الجزيرة" القطرية عام 2012، وجود "بولونيوم مشع" في رفات عرفات، وسط تقديرات بأنه مات مسموما بهذه المادة.

ولد الزعيم الفلسطيني الراحل في القدس في 4 آب/ أغسطس 1929، واسمه بالكامل "محمد ياسر عبد الرؤوف القدوة"؛ غير أنه حمل اسم "ياسر عرفات".

بدأت مسيرته السياسية بانتخابه عام 1952، رئيسا لاتحاد الطلاب الفلسطينيين في العاصمة المصرية القاهرة، ثم أسس مع عدد من رفاقه حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في تشرين الأول/ أكتوبر 1959.

وأعلن رسميا عن انطلاق الحركة، مطلع يناير/ كانون الثاني 1965، غداة تنفيذ أول عملياتها المسلحة، حين فجر عناصرها نفقا داخل كيان الاحتلال، ما أصاب جنديين إسرائيليين بجراح.

برز نجم عرفات، عقب انتخابه في 3 شباط/ فبراير 1969، رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي أعلنت أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

أسس عرفات قواعد لحركة "فتح" في الأردن، لكن تواجده هناك، لم يستمر حيث غادرها عام 1971، متوجها إلى لبنان، بسبب اندلاع القتال بين قواته والجيش الأردني.

وفي لبنان أسس مقر قيادة في بيروت الغربية و"قواعد" في الجنوب اللبناني، المحاذي لشمال فلسطين المحتلة.

وفي العام 1982، اجتاح الجيش الإسرائيلي لبنان، في عملية هدفت إلى القضاء على المقاومة الفلسطينية.

وبعد الاجتياح الإسرائيلي، أُجبرت القيادة الفلسطينية بزعامة عرفات، على مغادرة بيروت إلى تونس مع عدد كبير من جنودها، بينما غادر آلاف المقاتلين الآخرين إلى شتى البلدان العربية.

تطورت مواقف عرفات السياسية، خلال سنوات قيادته لمنظمة التحرير، حيث انتقلت من هدف القضاء على كيان الاحتلال الإسرائيلي وتحرير كامل أراضي فلسطين، إلى قبول إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، وهي الضفة وغزة، مع الاعتراف بـ"حق إسرائيل في الوجود".

وفي مطلع تسعينات القرن الماضي، انخرطت "إسرائيل" ومنظمة التحرير في مفاوضات سرية، أسفرت عام 1993 عن اتفاقيات أوسلو.

وبموجب الاتفاقيات أعلن عرفات، بوصفه رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الاعتراف رسميا بـ"إسرائيل"، في رسالة رسمية إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي حينها، إسحاق رابين.

في المقابل، اعترف الكيان الإسرائيلي بمنظمة التحرير الفلسطينية كـ"ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني"، وفي إطار اتفاقيات أوسلو تمت إقامة سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية الحالية.

في 1 تموز/ يوليو 1994، عاد عرفات مع أفراد القيادة الفلسطينية، إلى قطاع غزة، والتزم آنذاك بإيقاف المقاومة المسلحة، و"نبذ" ما يطلق عليه الكيان الإسرائيلي "الإرهاب"، في إشارة إلى المقاومة.

وفي ذلك العام، فاز كل من عرفات وإسحق رابين وشمعون بيرس (وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي آنذاك) بجائزة نوبل للسلام، ولم يلبث عرفات أن انتخب رسميا رئيسًا للسلطة الفلسطينية.

وفي تموز/ يوليو 2000، التقى عرفات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها، إيهود باراك، في كامب ديفيد، تحت إشراف الرئيس الأمريكي حينها، بيل كلينتون، بهدف "التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية".

لكن عرفات رفض القبول بالحل المطروح، واعتبره منقوصا، ولا يلبي طموح الفلسطينيين.

ومع اندلاع انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الثانية)، في أيلول/ سبتمبر 2000، اتهمت "إسرائيل" عرفات، بـ"التحريض على أعمال العنف".

وفي 29 آذار/ مارس 2002، حاصرت القوات الإسرائيلية عرفات داخل مقره بالمقاطعة مع 480 من مرافقيه ورجال الشرطة الفلسطينية.

دمرت الدبابات الإسرائيلية أجزاء من مقر القيادة الفلسطينية، ومنعته من السفر لحضور القمة العربية في بيروت عام 2002، ومن المشاركة في أعياد الميلاد بمدينة بيت لحم (جنوبي الضفة).

وتحت الحصار، تدهورت الحالة الصحية لرئيس السلطة الفلسطينية أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2004، فتم نقله بطائرة مروحية إلى الأردن، ثم أقلته أخرى إلى مستشفى في فرنسا يوم 29 من الشهر نفسه، بعد تدخل الرئيس الفرنسي حينها، جاك شيراك.

ورسميا، أعلنت السلطة الفلسطينية، في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004، وفاة عرفات.

ودُفن الزعيم الفلسطيني، في مبنى المقاطعة برام الله، بعد أن رفض الاحتلال الإسرائيلي أن يُدفن في مسقط رأسه القدس كما كانت رغبته قبل وفاته.