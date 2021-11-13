مفوضية الانتخابات: 20 محطة اقتراع حدث فيها تغيير بسيط بالنتائج الانتخابية

كشفت مفوضية الانتخابات العراقية عدد محطات الإقتراع التي حدث فيها ما وصفته بـ"تغيير بسيط" بالنتائج الانتخابية.

موقع تابناك الإخباري_وقال عضو إعلام المفوضية عماد جميل، إن "عدد المحطات التي جرى فيها حدوث تغييرات بسيطة في نتائجها تقدر بـ 20 محطة موزعة على عدد من المحطات".

وأضاف "لا يمكن تسمية المحطات من دون قرار الهيئة القضائية النهائي".

وبين جميل، ان "أغلب الاختلاقات كانت بأصوات معدودة وذهبت للمرشحين الفائزين".

وكان مصدر قضائي كشف، عن مباشرة الهيئة القضائية النظر في طعون نتائج الانتخابات وملاحقها الواردة إليها من المفوضية العليا المسقلة للانتخابات".

وتبدأ الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النظر في طعون نتائج الانتخابات. ومن المقرر أن تستغرق الهيئة التابعة لمجلس القضاء الأعلى 10 أيام لحسم ملف الطعون.