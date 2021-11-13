الحرس الثوري يهدد بتدمير الكيان الإسرائيلي في حال شن أي هجوم على إيران

قال قائد القوة الجوية والصاروخية بالحرس الثوري الإيراني عنيد حاجي زاده، إنه سيتم تدمير "إسرائيل" في حال شنت أي عدوان على إيران.

موقع تابناك الإخباري_وأضاف قائد قوة الجو فضاء للحرس الثوري "لا حاجة للحديث عن قدراتنا، العدو يعرفها ولذلك يطالب التفاوض حول قدراتنا الصاروخية ويسعى للحد من قدرات مسيراتنا.. حاولوا لسنوات منعنا من خلال الحظر العسكري و منعنا من شراء الأسلحة و لم يحققوا اي نتيجة"، منوها بأن "المسيرات الإيرانية شوكة في عيون الاعداء!".

وتابع قائلا: "إن السلطات الإسرائيلية تعلم أن بامكانها بدء المواجهة لكنها لن تكون من "ينهيها والنهاية ستكون بيدنا.. سوف يتم تدميرهم لو اعطونا الذريعة اللازمة".

ونوه القائد العسكري الغيراني إلى أن "الحكومة الوحيدة في العالم التي تتحدث عن فرص بقائها و تعقد ندوات لمناقشة مخاوفها بهذا الخصوص هي إسرائيل، و من يفكر بالتهديدات الوجودية محكوم بالزوال ولا يستطيع الحديث عن بلدان اخرى و تهديدها"، معتبرا أن "هذه التهديدات لها مصارف داخلية في إسرائيل".