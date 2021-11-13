مسجدي: الجمهورية الاسلامية الايرانية تحترم جميع التيارات العراقية

نأمل أن يظل الشعب العراقي على الدوام في وحدة وطنية وأخوة وصداقة مع بعضه البعض، وأن تكون الجمهورية الإسلامية الايرانية والعراق بلدين صديقين.

أكد السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تحترم جميع التيارات العراقية، وتدعم التوافق الوطني والتعاون المشترك.

وفي حوار مع قناة العالم الاخبارية، أشار مسجدي الى أنه لم يكن على جدول أعمال الجمهورية الإسلامية أبداً أي التيارات يجب أن تصعد في العراق، وهذا ما طرحه العميد قاآني في حواراته مع الجميع، فإن دعم مجموعة معينة أو الضغط على جماعة لا معنى له على الإطلاق.

وأضاف مسجدي الى أن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري العميد اسماعيل قاآني كان قد التقى في زيارته بتيارات سنية ومن المقرر أن يسافر إلى اقليم كردستان للقاء مسؤولين في المنطقة.

وتابع قائلا : نأمل أن يظل الشعب العراقي على الدوام في وحدة وطنية وأخوة وصداقة مع بعضه البعض، وأن تكون الجمهورية الإسلامية الايرانية والعراق بلدين صديقين.

واردف مسجدي: أن إيران تحترم جميع التيارات العراقية، فكل منها يمثل طيفاً من المجتمع العراقي وله مناصريه، والجمهورية الإسلامية تدعم التوافق الوطني والتعاون المشترك، لكن كيف يحدث هذا التوافق والتعاون، هذا يعود إليهم، وما يهم إيران هو حصول الاتفاق بين المجموعات العراقية، وهي تدعم ذلك.