عملية نوعية للقوة الصاروخية اليمنية على معسكرات ظهران الجنوب بعسير

وأكّد العميد سريع أنّ العملية أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة المحليين والجنود والضباط السعوديين وعلى رأسهم قائد الفوج الأول في ظهران الجنوب.

نفّذت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية عملية واسعة استهدفت معسكرات مرتزقة العدوان السعودي في ظهران الجنوب ومأرب وتعز، وأدّت إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وأكّد المتحدّث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أنّ القوة الصاروخية تمكنت من تنفيذ عملية نوعية استهدفت معسكرات في ظهران الجنوب بمنطقة عسير السعودية ومأرب وغربي تعز وكانت الإصابات دقيقة.

وأضاف العميد سريع أنّ القوة الصاروخية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية استهدفت معسكر الفوج الأول في ظهران الجنوب بمنطقة عسير، ونتج عن العملية سقوط أعدادًا كبيرة من ضباط وجنود العدو السعودي بين قتيل وجريح.

كما أضاف أنّ القوة الصاروخية أطلقت أيضًا صاروخين باليستيين استهدفا معسكرًا تدريبيًا للعدو غربي تعز ، وصاروخين باليستيين آخرين استهدفا تجمعات المرتزقة في البلق الأوسط ومعسكر آخر بمأرب.

وأكّد العميد سريع أنّ العملية أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة المحليين والجنود والضباط السعوديين وعلى رأسهم قائد الفوج الأول في ظهران الجنوب.