العميد قاآني يلتقي الحلبوسي

ونوه السفير الايراني في العراق الى ان العميد قاآني اكد على ضرورة احترام النتائج النهائية للانتخابات التي ستعلنها المفوضية والمؤسسات الرسمية العراقية.

التقى قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني، رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، وقيادات سياسية سنية في بغداد.

وقال موقع قناة العالم أن قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني، التقى رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، وقيادات سياسية سنية في بغداد.

وسيتوجه العميد قاآني الى منطقه كردستان العراق للاجتماع بالقاده الكرد.

هذا وقال السفير الايراني في العراق إن العميد قاآني وخلال اجتماعاته بالأطراف العراقية دعا الجميع للهدوء والتعاون.

ونوه السفير الايراني في العراق الى ان العميد قاآني اكد على ضرورة احترام النتائج النهائية للانتخابات التي ستعلنها المفوضية والمؤسسات الرسمية العراقية.

وبين السفير الايراني في العراق ان اللواء قاآني دعا المسؤولين العراقيين لبحث الطعون في الانتخابات والبت بها في إطار القانون، مشيرا الى ان العميد قاآني اكد دعم ايران للمسار القانوني في موضوع الانتخابات واعلام نتائجها.