حرس الثورة الإسلامية: الإفراج عن ناقلة النفط الفيتنامية "سوثيس"

وبعد ذلك حاولت مروحيات وسفن حربية اميركية استعادة السيطرة على الناقلة لكنها اندحرت خائبة بتصدي قوات حرس الثورة الإسلامية الباسلة لها.

أعلن حرس الثورة الإسلامية، اليوم الاربعاء، الإفراج عن ناقلة النفط الفيتنامية "سوثيس" بحكم قضائي بعد إفراغ حمولتها في بندر عباس.

وفي 3 نوفمبر احبطت القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية محاولة قرصنة أمريكية لسرقة شحنة من النفط الايراني في مياه بحر عمان.

حيث ذكرت الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ان القوات الأمريكية صادرت حاملة نفط تحمل شحنة من النفط الإيراني في بحر عمان ونقلته الى حاملة نفط أخرى.

وبالتزامن تحركت قوات حرس الثورة الاسلامية ونفذت عملية انزال على الناقلة الاميركية وسيطرت عليها، وقامت على الفور بتوجيه الناقلة نحو المياه الاقليمية الايرانية.

وبعد ذلك حاولت مروحيات وسفن حربية اميركية استعادة السيطرة على الناقلة لكنها اندحرت خائبة بتصدي قوات حرس الثورة الإسلامية الباسلة لها.

وتدخلت مجددا عدة قطع بحرية اميركية بجهود اكبر لقطع مسير الناقلة وتغييره الا انها فشلت.