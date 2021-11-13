الحل الوحيد لإنقاذ أفغانستان هو تشكيل حكومة وطنية شاملة

لقد رأى العالم كله كيف انهار النظام العسكري والأمني ​​الأمريكي، الذي كان يعتمد على التدريب والمعدات الأمريكية، واضطر إلى الفرار من أفغانستان بهزيمة مشينة.

أكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الادميرال علي شمخاني، اليوم الاربعاء، ضرورة بذل جهود مشتركة لتشكيل حكومة شاملة في افغانستان.

وفي مؤتمر الحوار الأمني ​​الإقليمي الثالث في نيودلهي، أعلن شمخاني استعداد ايران لتقديم كافة امكانياتها مثل طرق المواصلات والموانئ، بما في ذلك ميناء تشابهار، لحل الأزمة الإنسانية في أفغانستان.

وأشار شمخاني إلى آثار وعواقب الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، قائلا، قبل عشرين عامًا، احتلت الولايات المتحدة أفغانستان بذريعة محاربة الارهاب والتصدى لطالبان والقاعدة لجعلها دولة نموذجية ولكن بدلاً من ذلك وتقديم نموذج ناجح، ادى الاحتلال الامريكي الى ازمة اكثر سلبية في افغانستان مما اتسع نطاق الاعمال الارهابية والفقر والبؤس وزراعة المخدرات والاتجار بها والهجرة و اودت بحياة عدد كبير من الأبرياء في أفغانستان.

وأضاف، لقد رأى العالم كله كيف انهار النظام العسكري والأمني ​​الأمريكي، الذي كان يعتمد على التدريب والمعدات الأمريكية، واضطر إلى الفرار من أفغانستان بهزيمة مشينة.

وأكد شمخاني ضرورة بذل جهود مشتركة لتشكيل حكومة شاملة في افغانستان ولفت الى ان إيران مستعدة لتقديم كافة امكانياتها مثل الطرق ومرافق الموانئ، بما في ذلك ميناء تشابهار، لمعالجة الازمة في افغانستان.