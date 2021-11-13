اللواء سلامي يشيد بمواجهة حرس الثورة للاسطول الأمريكي في بحر عمان

في حادث المحاولة الأمريكية لمصادرة ناقلة النفط الايرانية كنا نتوقع تدخل الأمريكيين، فكنا مهيئين ومستعدين بالكامل ونفذنا العملية الناجحة بكل هدوء ومنطق ومهنية بعيدًا عن المشاعر والإثارة.

أشاد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، اليوم الاربعاء، بعملية قوات حرس الثورة في مواجهة الاسطول الحربي الامريكي في بحر عمان.

واكد اللواء سلامي يوم الأربعاء، في مراسم تكريم قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الاسلامي التي احبطت محاولة قوات البحرية الأمريكية لسرقة النفط الإيراني في بحر عُمان ان هذه العملية اثبتت بان هيبة العدو الظاهرية خاوية، مؤكدا ان مقاس وشكلية المعدات العسكرية الامريكية هندسية بحتة وإن الإيمان والإرادة يقرران المصير في المعارك غير المتكافئة.

وأضاف: ان هذه العملية المشرفة ستخلد في تاريخ الإسلام، مضيفا: ان هذه الملحمة العظيمة التي جسدت الاية الكريمة "كم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَت فِئَةً كثِيرَةَ" بأفضل وجه، تشجعنا على إذلال إمبراطورية الولايات المتحدة الامريكية الارهابية الايلة الى الزوال.

وتابع: في حادث المحاولة الأمريكية لمصادرة ناقلة النفط الايرانية كنا نتوقع تدخل الأمريكيين، فكنا مهيئين ومستعدين بالكامل ونفذنا العملية الناجحة بكل هدوء ومنطق ومهنية بعيدًا عن المشاعر والإثارة.