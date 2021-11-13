عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية بين ايران وقطر في الربيع القادم

وكانت مدينة اصفهان (وسط)، قد استضافت الاجتماع السابع للجنة التعاون المشتركة بين ايران وقطر، الذي عقد في تشرين الاول / ديسمبر من العام الماضي.

اعلن مستشار وزير الطاقة الايراني للشؤون الدولية "محمد علي فرحناكيان"، عقد الاجتماع الثامن للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين طهران والدوحة، بحلول العام القادم (الايراني) في ربيع العام 2022.

مستشار وزير الطاقة الايراني، ادلى بهذا التصريح على هامش الاجتماع الاول للجنة متابعة قرارات الاجتماع السابع للجنة التعاون المشتركة بين ايران وقطر.

وتطلع "فرحناكيان"، الى انجاز التحضيرات لعقد الاجتماع الثامن باستضافة الدوحة؛ وذلك عقب صدور موافقة رئيسي اللجنة الايراني والقطري في هذا الخصوص.

واكد، انه في ضوء مسار اجتماعات المتابعة، نتوقع انعقاد الاجتماع القادم للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران وقطر (برعاية وزير الطاقة الايراني و وزير الصناعة القطري) بحلول موسم الربيع.

وحول نتائج اول اجتماع لمتابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع السابع، فقد صرح مستشار وزير الطاقة بأنه تم التركيز (اليوم) على العناصر الاكثر تاثيرا في سياق تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وكانت مدينة اصفهان (وسط)، قد استضافت الاجتماع السابع للجنة التعاون المشتركة بين ايران وقطر، الذي عقد في تشرين الاول / ديسمبر من العام الماضي.