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إيران تحذر امريكا من السلوك غيرالانساني

يذكر ان رئيس منظمة البيئة الايرانية والوفد المرافق له وصل الى مدينة غلاسكو البريطانية امس الاثنين، لحضور اعمال القمة المناخية التي تقام لنسخته الـ 26 هناك.
رمز الخبر: ۶۰۰۱۷
تأريخ النشر: 11 November 2021

انتقد نائب رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الحفاظ على البيئة في ايران "علي سلاجقة" انتقد بشدة العقوبات الأمريكية القاسية واضاف أن الشؤون الإنسانية أصبحت رهينة الإجراءات القسرية للبعض.

و اضاف سلاجقة على هامش قمة غلاسكو -26 للتغير المناخي "عندما يتعلق الأمر بالتعاون الدولي، يواجه بلدي عقبة تسمى الإرهاب الاقتصادي".

وتسائل ما هو السبب وراء تطبيق الإجراءات العشوائية والقسرية على بلدي وعدد من دول اخرى فهي اجراءات لا تخلق مشاكل للشعب فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى اضعاف الجهود العالمية الرامية الى مكافحة التغيير المناخي.

ووصل سلاجقة إلى غلاسكو الاثنين الماضي على رأس وفد وعقد اجتماعات مهمة مع رؤساء بعض الوفود المشاركة ومديري المؤسسات الدولية على هامش قمة غلاسكو -26 للتغير المناخي وانتقد في لقائه رئيس منظمة البيئة العالمية في شؤون التسهيلات كارلوس مانويل رودريغيز قطع المساعدات المقدمة

لإيران من قبل هذه المنظمة ولفت الى ان ايران استخدمت تلك المساعدات في مجال البيئية.

وبدات قمة غلاسكو -26 للتغير المناخي اعمالها الأحد الماضي بغلاسكو في اسكاتلندا؛ في محاولة لإنقاذ الكوكب من أكثر الآثار الكارثية اي التغير المناخي.

يذكر ان رئيس منظمة البيئة الايرانية والوفد المرافق له وصل الى مدينة غلاسكو البريطانية امس الاثنين، لحضور اعمال القمة المناخية التي تقام لنسخته الـ 26 هناك.

وفي كلمة الافتتاح، أعلن رئيس القمة "ألوك شارما"، أن هذا الاجتماع هو "الأمل الأخير والأفضل" للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وهو الهدف الأكثر طموحًا لاتفاقية باريس.

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