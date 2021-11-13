منطقة ماهشهر البتروكيمياوية الخاصة تستهدف انتاج 85 مليون طن سنويا

واوضح بان تدشين هذه المشاريع سيوفر 3500 فرصة عمل مستديمة واضاف: ان غالبية هذه المشاريع هي في مجال الصناعات التكميلية والمصب للصناعات البتروكيمياوية.

اعلن المدير التنفيذي لمنطقة ماهشهر البتروكيمياوية الخاصة اميد شهيدي نيا بان هذه المنطقة تستهدف انتاج اكثر من 85 مليون طن من المنتوجات البتروكيمياوية سنويا.

واشار شهيدي نيا في تصريح له الاربعاء خلال اجتماعه بالمدير التنفيذي لبنك "التجارة"، في مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران الى ان هنالك في الوقت الحاضر 41 مشروعا قيد التنفيذ او الدراسة في هذه المنطقة وقال: انه ومع تدشين هذه المشاريع سيبلغ الانتاج في هذه المنطقة البتروكيمياوية الخاصة اكثر من 85 مليون طن سنويا.

واوضح بان تدشين هذه المشاريع سيوفر 3500 فرصة عمل مستديمة واضاف: ان غالبية هذه المشاريع هي في مجال الصناعات التكميلية والمصب للصناعات البتروكيمياوية.