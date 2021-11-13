عودة الجميع الى التزاماتهم مبدأ اساسي في المفاوضات

واكد ان ايران مستعدة لتقديم اتفاق جيد على طاولة مفاوضات فيينا واضاف: إن عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها مبدأ مهم واساسي.

اشار وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الى قرب استئناف مفاوضات فيينا، معتبرا عودة جميع الاطراف الى التزاماتها مبدأ اساسيا ومهما في المفاوضات.

وكتب أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر الاربعاء: في هذه الأيام، يتابع الدكتور باقري محادثات ناجحة في أوروبا.

واكد ان ايران مستعدة لتقديم اتفاق جيد على طاولة مفاوضات فيينا واضاف: إن عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها مبدأ مهم واساسي.

ويقوم مساعد الخارجية الايراني علي باقري بجولة اوروبية للبحث حول العلاقات الثنائية واستئناف مفاوضات فيينا حيث شملت فرنسا والمانيا لغاية الان وسيتوجه الى لندن الخميس.