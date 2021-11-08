الداخلية العراقية: محاولة اغتيال الكاظمي جرت بثلاث طائرات مُسيرة

وزعت وكالة الانباء العراقية صورا قالت انها لمنزل الكاظمي تُظهر دمارا وحُطاما في أنحاء مختلفة من المبنى الذي يسكنه رئيس الوزراء العراقي في المنطقة الخضراء.

أكدت وزارة الداخلية العراقية، ان محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جرت بثلاث طائرات مسيرة.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "محاولة اغتيال رئيس الوزراء جرت بثلاث طائرات مسيرة"، مبينة ان "القوات الأمنية تمكنت من إسقاط طائرتين".

ووجهت بـ"فتح تحقيق بملابسات الحادث "، لافتة إلى أن "الكاظمي لم يصب بأي أذى".

وأضافت الوزارة، أن "الطائرات كانت مختلفة الأحجام"، مشيرة إلى أن هناك "إصابات في صفوف حماية الكاظمي".

وكانت زعت وكالة الانباء العراقية صورا قالت انها لمنزل الكاظمي تُظهر دمارا وحُطاما في أنحاء مختلفة من المبنى الذي يسكنه رئيس الوزراء العراقي في المنطقة الخضراء.