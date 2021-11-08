لجنة المتابعة تحذر من المساس بحياة الأسرى

حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة من المساس بحياة الأسرى المضربين عن الطعام، ودعت الوسطاء الى التدخل بسرعة لإنهاء معاناتهم.

موقع تابناك الإخباري_أربعة أيام مضت على الاعتصام داخل خيمة التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، المشاركون في الاعتصام اكدوا ان ما تقوم به قوات الاحتلال هجمة منظمة ضد الحركة الأسيرة.

وتقول الفصائل الفلسطينية انها أعطت الفرصة تلو الأخرى للوسطاء لإنهاء ملف الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، ولكن ذلك لا يعنى إلغاء باقى الخيارات خاصة إذا استشهد احد الأسرى.

ودعت الفصائل الفلسطينية الي تصعيد شامل في كافة الأراضي الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية مع دعوة المؤسسات الرسمية والدولية للتحرك لوقف جرائم الاحتلال.