قبائل عبيدة يعلنون تحييد آخر مديريات مأرب من القتال

أعلنت قبائل عبيدة في مأرب اليوم السبت عبر بيان، التزامها الحياد في المعركة الدائرة بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة وقوات التحالف السعودي من جهة أخرى، في اشارة إلى كشفهم حقيقة مسلحي التحالف واستغلالهم لأرض اليمن.

موقع تابناك الإخباري_وجاء البيان بالتزامن مع استمرار تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية باتجاه المدينة ووصولهم إلى مدخلها من الجهة الجنوبية وتطويقها من ثلاثة محاور.

وأكدت قبائل عبيدة، في بيان، أنها “لن تسمح لأي طرف من أطراف الصراع العسكري من جعل بلادهم ومساكنهم ومزارعهم ميدان حرب ومعركة صراع كما حصل في بلاد قبائل مأرب الأخرى”، في إشارة إلى أنها لن تواجه قوات صنعاء وستلتزم الحياد.

وقالت إن أي طرف يسعى نحو جر مديرية الوادي إلى حرب فإنه عدو وخصم، مشددين على رفضهم إقامة أي تمركزات وتحصينات عسكرية في مديريتهم.

وأشارت قبائل عبيدة في بيانها إلى أن سقوط جبال الأبلاق ومركز المدينة يعني انتهاء المعركة، وأنهم سيدينون بالولاء لمن سيسيطر على مركز المدينة، في تحذير مباشر لقوات التحالف السعودي ومن معها من محاولة زج مديرية الوادي في أتون المعركة بعد سقوط مدينة مأرب.

وجاء بيان قبائل العبدية بعد زيارة قبائل ووجهاء مديرية العبدية إلى صنعاء ولقائهم قياداتها على رأسهم قائد أنصار الله عبد الملك الحوثي، وتوجيه العبدية رسائل لبقية قبائل مأرب في المناطق المتبقية تحت سيطرة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي والتحالف بترك السلاح والالتحاق بصفوف قوات صنعاء.