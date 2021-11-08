سماع دوي انفجار وإطلاق نار في المنطقة الخضراء

وشهدت بعض المدن العراقية تظاهرات احتجاجية على نتائج الانتخابات للمطالبة بالفرز اليدوي اعتقادا بان تلاعبا قد حصل في الفرز الالكتروني.

افادت قناة "صابرين نيوز" بسماع دوي انفجار واطلاق نار سمع في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

واوردت القناة بانه سمع دوي انفجار واطلاق نار كثيف في المنطقة الخضراء وان اعدادا كبيرة من القوات الامنية قد انتشرت في داخل واطراف بوابات المنطقة الخضراء.

واضافت: ان صفارات الانذار دوّت داخل السفارة الاميركية الموجودة بالمنطقة الخضراء ببغداد.

وشهد محيط المنطقة الخضراء الجمعة، صدامات بين متظاهرين معترضين على نتائج الانتخابات الأخيرة وقوات الأمن، أدت إلى سقوط العشرات من الجرحى من كلا الجانبين.

واضافت: ان صافرات انذار سيارات الشرطة تسمع من داخل المنطقة الخضراء ومحيطها كما ان طائرات حربية واخرى مسيرة تحلق بكثافة فوق المنطقة.

واشارت الى ان عمدة الدخان ترتفع من داخل المنطقة الخضراء ببغداد وان السفارة الاميركية تطلق نيرانا هوائية بصورة عشوائية.

كما اعلنت القناة عن وقوع ثاني انفجار في العاصمة العراقية حيث جرى الاتصال من فندق بابل مع الشرطة.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مصادر امنية عراقية عن سقوط صاروخ قرب منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، دون أن يصاب بأذى.

واعلنت مصادر بانه تم في هذا الهجوم استخدام طائرة مسيرة مفخخة فيما اعلنت مصادر اخرى بانه تم استخدام قذيفة كاتيوشا الا ان ايا من المصادر الرسمية الحكومية او الاعلامية العراقية لم تؤكد هذا النبأ.

يذكر ان التظاهرات التي جرت يوم الجمعة احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية ادت الى مواجهات مع القوات الامنية ما ادى الى مصرع شخص واصابة 125 شخصا اخر وعلى الاثر اصدر رئيس الوزراء العراقي امرا بفتح تحقيق شامل في الموضوع.

جدير بالاشارة ايضا انه مع الاعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية احتجت بعض الاحزاب والتحالفات السياسية على النتائج وتحدثت عن وقوع تلاعب فيها.

وشهدت بعض المدن العراقية تظاهرات احتجاجية على نتائج الانتخابات للمطالبة بالفرز اليدوي اعتقادا بان تلاعبا قد حصل في الفرز الالكتروني.

واكد سياسيون عراقيون تدخل الامارات وبريطانيا واميركا في الانتخابات البرلمانية الاخيرة في العراق، ما يعزز فرضية التلاعب والتدخل من قبل اطراف خارجية في النتائج.