مسؤول برلماني: الحكومة حققت بداية جيدة جدا خلال اشهرها الثلاثة

ان احدى مميزات حكومة السيد رئيسي هي حضور كبار المدراء بين المواطنين للتعرف على مشاكلهم عن كثب، ومن هذا المنطلق سيتابع المواطنون القضايا بشعور من الامل والتفاؤل حينما يرون مسؤوليهم حاضرين بينهم.

صرح نائب رئيس اللجنة الاجتماعية في مجلس الشورى الاسلامي كريم حسيني بان الحكومة الحالية حققت بداية جيدة جدا منذ توليها المسؤولية قبل 3 اشهر.

وقال حسيني في تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" في الاشارة الى بدء حكومة الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي قبل 100 يوم: رغم ان 100 يوم لا تعد فرصة تذكر لانجاز الاعمال الا ان حكومة السيد رئيسي كانت لها بداية جيدة جدا في الكثير من الامور خلال هذه الفترة.

واضاف: ان احدى مميزات حكومة السيد رئيسي هي حضور كبار المدراء بين المواطنين للتعرف على مشاكلهم عن كثب، ومن هذا المنطلق سيتابع المواطنون القضايا بشعور من الامل والتفاؤل حينما يرون مسؤوليهم حاضرين بينهم.

واشار الى رضى المواطنين بنسبة 72 بالمائة تجاه انشطة الحكومة حسب استبيانات الراي المنجزة واضاف: ان الحكومة الحالية بدات عملها في الوقت الذي كان هنالك الكثير من المشاكل المتبقية من الحكومة السابقة الا ان حكومة السيد رئيسي ورغم كل هذه المشاكل تمكنت من تحقيق بداية جيدة جدا في الكثير من الامور رغم الفرصة الزمنية الضئيلة.