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غریب آبادي: فليكف الاوروبيون عن سياستهم المزدوجة والهدامة في مجال الارهاب

كما طلب من الحكومة الايطالية التبرؤ من هذه الخطوة التي اقدم عليها مجلس الشيوخ والالتزام بتعهداته في مجال مكافحة الارهاب.
رمز الخبر: ۵۹۸۲۷
تأريخ النشر: 07 November 2021

دعا مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وامين لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية كاظم غريب آبادي، الاوروبيين للكف عن سياستهم المزدوجة والهدامة في مجال الارهاب.

وادان غريب آبادي انعقاد اجتماع حول "حقوق الانسان في ايران" من قبل زمرة المنافقين (خلق) الارهابية في مجلس الشيوخ الايطالي، داعيا الحكومة ومجلس الشيوخ الايطالي للكف عن سياساتهما المزدوجة والهدامة في مجال الارهاب وحقوق الانسان.

واشار مساعد رئيس السلطة القضائية الايرانية في الشؤون الدولية الى ان هذه الزمرة الارهابية ملطخة ايديها بدماء اكثر من 17 الفا من المواطنين الايرانيين الا ان عناصرها يتجولون بحرية في العواصم الاوروبية وتبادر بدعم من المؤسسات السيادية لهذه الدول الى عقد اجتماعات مثيرة للسخرية حول حقوق الانسان واضاف: ان مثل هذه الاجراءات تعد مثالا واضحا للتعامل الانتقائي والاداتي مع حقوق الانسان وكذلك مواجهة الارهاب من قبل الدول الاوروبية.

ودعا امين لجنة حقوق الانسان الايرانية وزارة الخارجية لاتخاذ الاجراءات اللازمة ومنها استدعاء السفير الايطالي لمواجهة هذه الازدواجية والالاعيب السياسية.

كما طلب من الحكومة الايطالية التبرؤ من هذه الخطوة التي اقدم عليها مجلس الشيوخ والالتزام بتعهداته في مجال مكافحة الارهاب.

وطلب امين لجنة حقوق الانسان الايرانية كذلك من رئيس مجلس الشيوخ الايطالي ليوجه الدعوة لبعض ضحايا ممارسات زمرة المنافقين للاطلاع على الاعمال الارهابية المرتكبة من قبل هذه الزمرة.

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