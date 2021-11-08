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اتفاق ايراني باكستاني على تعزيز التعاون في مجال الترانزيت ورفع التجارة بين البلدين

والى ذلك نوه "عبد الرزاق داود" الى حرص اسلام اباد على دعم التعاون مع دول الجوار، لاسيما الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تضطلع بدور مصيري في المنطقة.
رمز الخبر: ۵۹۸۲۵
تأريخ النشر: 07 November 2021

اتفق وزير الطرق واعمار المدن الايراني "رستم قاسمي" ومستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون التجارية والاستثمارية "عبد الرزاق داود"، على تسهيل اجراءات التنقل لسائقي الشاحنات وتعزيز التعاون في مجال الترانزيت ورفع حجم التجارة بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم السبت في طهران، بين وزير الطرق الايراني والمستشار الباكستاني؛ بحضور الرئيسين الايراني والباكستاني للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة.

واكد الجانبان على ضرورة تسهيل الاجراءات لتنقل الشاحنات الباكستانية عبر منافذ ايران الحدودية باتجاه تركيا واوروبا، وفي المقابل عبور الشاحنات الايرانية حدود باكستان وصولا الى الصين.

هذا الاجتماع تناول ايضا، اقتراح زيادة الرحلات الجولية بين ايران وباكستان ومطلب الجانب الباكستاني بفتح الاسواق الحدودية المشتركة في منطقة "بيشين –مند".

والى ذلك نوه "عبد الرزاق داود" الى حرص اسلام اباد على دعم التعاون مع دول الجوار، لاسيما الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تضطلع بدور مصيري في المنطقة.

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